Teyzesinin bıraktığı sandıktan çıkanlar şoke etti

Teyzesinin bıraktığı sandıktan çıkanlar şoke etti

1940'larda Rusya'dan Hamburg'a kaçan bir kadın ülkeye kaçmasından sonra gerçekleşen bir yangında feci şekilde yanarak can verdi. Yıllar sonra yanarak can veren kadının büyük yeğenine büyük teyzesi hakkında pek fazla bilgi verilmese de eve gittiğinde bir sandığı bulmasıyla önce şoke oldu.

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Teyzesinin bıraktığı sandıktan çıkanlar şoke etti

Teyzesinden kalan evi gezen adam paslı sandığa uyumlu bir anahtar buldu. Sandığı açtığında ilk olarak sadece boş bir tepsi gördü ancak biraz daha incelediğinde bir yüzük buldu. Yüzükten tutup tepsiyi kaldırdığında ise sandığın ağzına kadar eşyalar ile dolu olduğunu gördü. En büyük bölüm, eski kitaplar, fotoğraflar, savaş mektupları ve ailesinin gizli geçmişi ile doluydu.

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Teyzesinin bıraktığı sandıktan çıkanlar şoke etti

Fotoğraflarda bulunan insanların bir kısmını tanımıyordu, ama kitaplardan biri duraklamasına neden oldu. Teyzesinden miras kalan sandıktan Hitler'in Kavgam kitabının orijinal kopyası çıktı. Adolf Hitler'in Mein Kampf (Kavgam) adlı kitabının orijinal bir kopyasını buldu.

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Teyzesinin bıraktığı sandıktan çıkanlar şoke etti

1940'larda Rusya'dan Hamburg'a kaçan bir kadın ülkeye kaçmasından sonra gerçekleşen bir yangında feci şekilde yanarak can verdi. Yıllar sonra yanarak can veren kadının büyük yeğenine büyük teyzesi hakkında pek fazla bilgi verilmese de eve gittiğinde bir sandığı bulmasıyla önce şoke oldu.

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