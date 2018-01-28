Teyzesinin bıraktığı sandıktan çıkanlar şoke etti

1940'larda Rusya'dan Hamburg'a kaçan bir kadın ülkeye kaçmasından sonra gerçekleşen bir yangında feci şekilde yanarak can verdi. Yıllar sonra yanarak can veren kadının büyük yeğenine büyük teyzesi hakkında pek fazla bilgi verilmese de eve gittiğinde bir sandığı bulmasıyla önce şoke oldu.

Teyzesinden kalan evi gezen adam paslı sandığa uyumlu bir anahtar buldu. Sandığı açtığında ilk olarak sadece boş bir tepsi gördü ancak biraz daha incelediğinde bir yüzük buldu. Yüzükten tutup tepsiyi kaldırdığında ise sandığın ağzına kadar eşyalar ile dolu olduğunu gördü. En büyük bölüm, eski kitaplar, fotoğraflar, savaş mektupları ve ailesinin gizli geçmişi ile doluydu.