Teyzenin aklını başından aldılar!

Çaydanlık şakasına maruz kalan teyzenin videosu sosyal medyayı salladı.

Fenomen haline gelen çaydanlık şakasına bir yenisi eklendi. Ancak bu seferki diğerlerini unutturacak kadar muhteşem yapıldı. Görüntülerde bir teyzeye çaydanlık şakası yapmak isteyen kızlar planı öyle bir yaptılar ki annelerinin aklını başından aldılar. Hiç bir şey yokmuş gibi çayı alıp oturan genç kızın yanına diğer arkadaşı elinde boş bir çaydanlıkla geliyor.

Çaydanlığın boş olduğunu anlamayan teyze ise hiç bir şeyden habersiz örgüsünü örüyor. Elindeki boş çaydanlığı bir anda teyzenin üzerine çeviren kızlar teyzelerinin aklını başından aldılar. Çaydanlık şakasına maruz kalan teyzenin o anı ise izleyenleri gülme krizine soktu. İşte sosyal medyayı sallayan o çaydanlık şakası...