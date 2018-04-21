Testesteron hormonu ne işe yarar libidoyu yükseltmek için ne yapmalıyız ?

Testosteron hormonu birincil sorumluluğu libidodur. Testosteron miktarının azalması kadın ve erkekte libidonun azalmasına, kalıcı kilo almaya, yorgunluğa, anksiyete ve depresyona, sindirim sorunlarına, hızlı yaşlanmaya neden oluyor. Ayrıca düşük libido, cinsel aktiviteye karşı azalmış ilgi demektir. Libido seviyeleri yaşam boyu değiştiği için zaman zaman cinsel ilişkiye olan ilginin kaybolması normaldir. Ancak uzun bir süre için düşük libido endişe yaratabilir. Öte yandan düşük libido bazen altta yatan sağlık problemlerinin de bir göstergesi olabilir.
İLAÇLAR: Azalan testosteron, yaşlanmanın normal bir parçasıdır. Fakat testosteronda ciddi bir düşüş libidoda azalmaya yol açabilir. Bununla birlikte bazı ilaçlar, testosteron seviyelerini düşürür, bu da düşük libidoya yol açabilir. Örneğin, ACE inhibitörleri ve beta blokerler gibi tansiyon ilaçları boşalmayı ve ereksiyonları önleyebilir.
HUZURSUZ BACAK SENDROMU (RLS): Bacaklarınızı hareket ettirmek için kontrol edilemeyen dürtüdür. Bir çalışmada, RLS’li erkeklerin, RLS'si olmayanlara göre erektil disfonksiyon (bir erkeğin ereksiyona sahip olmadığı durumdur) geliştirme riski daha yüksek bulunmuştur.
DEPRESYON VE STRES: Kişinin tüm hayatını etkiler. Depresyonu olan kişiler, bir zamanlar zevkli buldukları aktivitelere karşı ilgisizlik yaşarlar. Buna seks de dahildir. Ayrıca kullanılan antidepresan ilaçlarının libidoyu azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Hormon seviyelerini bozar, arterleri daraltır. Bu daralma kan akışını kısıtlar ve potansiyel olarak erektil disfonksiyona neden olur. The Journal of Nervous and Mental Disease’de yapılan bir çalışmada, psikolojik belirtilerden ve ilişki kalitesinden ayrı olarak stresin cinsel sorunlara doğrudan etkisi olduğu görüşü desteklenmiştir.
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