Testesteron hormonu ne işe yarar libidoyu yükseltmek için ne yapmalıyız ?

Testesteron hormonu eksikliği belirtisi olarak karşımıza çıkan düşük libido, bireyin cinselliğe karşı isteğinin azalmasına sebep oluyor. Peki testosteron miktarının azalmasının belirtileri nelerdir? Testesteron ve libido seviyesini yükselten yiyecekler hangileridir ?

Testosteron hormonu birincil sorumluluğu libidodur. Testosteron miktarının azalması kadın ve erkekte libidonun azalmasına, kalıcı kilo almaya, yorgunluğa, anksiyete ve depresyona, sindirim sorunlarına, hızlı yaşlanmaya neden oluyor. Ayrıca düşük libido, cinsel aktiviteye karşı azalmış ilgi demektir. Libido seviyeleri yaşam boyu değiştiği için zaman zaman cinsel ilişkiye olan ilginin kaybolması normaldir. Ancak uzun bir süre için düşük libido endişe yaratabilir. Öte yandan düşük libido bazen altta yatan sağlık problemlerinin de bir göstergesi olabilir.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 10

İLAÇLAR: Azalan testosteron, yaşlanmanın normal bir parçasıdır. Fakat testosteronda ciddi bir düşüş libidoda azalmaya yol açabilir. Bununla birlikte bazı ilaçlar, testosteron seviyelerini düşürür, bu da düşük libidoya yol açabilir. Örneğin, ACE inhibitörleri ve beta blokerler gibi tansiyon ilaçları boşalmayı ve ereksiyonları önleyebilir. Twitter

Facebook

Google Plus

2 10

HUZURSUZ BACAK SENDROMU (RLS): Bacaklarınızı hareket ettirmek için kontrol edilemeyen dürtüdür. Bir çalışmada, RLS’li erkeklerin, RLS'si olmayanlara göre erektil disfonksiyon (bir erkeğin ereksiyona sahip olmadığı durumdur) geliştirme riski daha yüksek bulunmuştur.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 10