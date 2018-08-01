Tespih sanıp eline aldı hayatı karardı! İşte tüyleri diken diken eden sözler

SAKARYA'da 1,5 yıl önce çalıştığı inşaatta bulduğu ve tespih sandığı cihaz parçasındaki radyoaktif madde yüzünden iki parmağını kaybeden, sağ bacağını kısmen kullanamaz hale gelen ve vücudunda derin yaralar oluşan Eyüp Bapun, 'Allah yaşadıklarımı düşmanıma yaşatmasın' dedi.

Tespih sanıp eline aldı hayatı karardı! İşte tüyleri diken diken eden sözler

Arifiye ilçesinde yaşayan Eyüp Bapun, akciğer kanseri babasına destek amacıyla bir inşaatta, yaşı yetmediği için kuzeninin kimliğini göstererek soğuk demir işçisi olarak işe girdi. 3'üncü iş gününde, Bapun, yerde görüp tespih sandığı cihaz parçasını alıp, 2,5 saat cebinde tuttu. Kısa süre sonra rahatsızlanan Eyüp Bapun'un ellerinde yaralar oluştu, vücudunun çeşitli yerleri zarar gördü. Radyoaktif maddeye temas ettiği belirlenen ve 1,5 yıl boyunca GATA'da tedavi gören Bapun'un iki parmağı eridi, sinir damarı kopan ve kemiğe kadar eriyen sağ bacağı ise büyük ölçüde inceldi.

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Tespih sanıp eline aldı hayatı karardı! İşte tüyleri diken diken eden sözler

BABASININ CENAZESİNE KATILAMADI: Hastanede tedavi görürken kaybettiği kanser hastası babasının cenazesine dahi katılamayan Eyüp Bapun, taburcu olduktan sonra, 17 yaşında kendisine verilen yüzde 80 engelli raporuyla malulen emekli edildi.

Yerde bulduğu radyoaktif madde yüzünden hastanede her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ameliyat olduğunu söyleyen Bapun, "Ameliyat bir tane olmadım. Bayağı bir ameliyat geçirdim. 15 ay boyunca hastanede yattım. İş yerinde bulduğum radyasyonlu bir maddeden dolayı yaralandım. 7 ay önce taburcu oldum. Bütün testleri yaptırdıktan sonra yüzde 80 engelli oldum. Çalışma durumum yok. Yaklaşık 2 yıl oldu fakat bende kalıcı izler bıraktı. Elim yaralandı, sağ bacağımın bileğindeki sinir damarı koptu. Bilekten aşağıyı hissedemiyorum. Hastaneye gittim, ilk önce mide bulantısı için gittim. Maddeyi bulduğum zaman mide bulantısı oldu. İkinci gün bir daha gittim, baş dönmesi için. 3'üncü günün sabahında maddeyi koyduğum yerdeki yaralar belli olmaya başladı. Doktora gittim, iş yerinden aradılar, 'Madde kaybolmuş, sen mi buldun?' diye sordular. Yaraların maddeden olduğunu söylediler. Aralık'ın 29'unda taburcu oldum" dedi.

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Tespih sanıp eline aldı hayatı karardı! İşte tüyleri diken diken eden sözler

'MADDİ DURUMUMUZU DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ': Eyüp Bapun, hasta babasına destek olmak için okulu bırakıp inşaatta işe girdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Babam hastaydı, akciğer kanseriydi. Benim de çalışam gerekiyordu, o çalışamıyordu. Okulu bıraktım, okuyordum. İşe girdim, iş geldi, fiyatı uygundu ama yaşım tutmuyordu benim. Paraya da ihtiyacım vardı. Kuzenimin kimliğini aldım, 18 yaşını geçmişti. 3 gün çalıştım. Bu olay başıma geldi. Ben normal boruların parçası zannettim. İş yerindekilere sordum, 'Bu neyin nesi, neden burada?' diye. Onlar da bilmiyorlardı. 'Lazım değildir' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Aldım tespihe benziyordu. Arka cebme koydum, koyduğum yerleri kemiğe kadar eritti neredeyse. Eve gelince elimle de uğraştım elimi de yaraladı. İki parmağımı kaybettim. Ayağımı kemiğe kadar eritti. Sinir damarımı kopardı. Sağ bileğim inceldi, zaten bayağı bir fark var."

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Tespih sanıp eline aldı hayatı karardı! İşte tüyleri diken diken eden sözler

'ZOR BİR SÜREÇTİ': Doktorlar kendisi için 'İki bacağını da kaybedebilir' dedikten sonra babasının öldüğünü, hastanede olduğu için cenazesine dahi katılamadığını ifade eden Bapun, şöyle dedi:

"Babam hastaydı, maddi durumumuz iyi değildi. İşe girdim, bu olay başıma geldikten sonra kanser hastalığı için en önemli şey psikoloji, hastalığı yenmek için, bu olay olduktan sonra babam daha çok çökmeye başladı. Ben hastanedeyken hayatını kaybetti. Babamı görmedim, daha hastanedeydim, cenazesine bile katılamadım. Zor bir süreçti bizim için. Babam beni toparlamaya çalışıyordu. Ankara'ya geldi, büyük ameliyat olacaktım, imzası gerekiyordu büyük birinin. Doktor yüzüne karşı şey demişti, 'İki bacağını da kaybedebilir, ameliyat riskli' demişti. Ondan sonra bayağı bir çöktü, kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti. Ailem bu olaylardan sonra çöktü, annem çöktü. Benim olayım, babamın vefat etmesi. Eskisi gibi değil diyelim. Hastane heyetine gerekli kontrolleri yaptırdım. Sağlık durumumla ilgili bunu değerlendirip yüzde 80 çalışamaz raporu verdiler. Malulen emekli oldum, onaylandı. Maaş almadım henüz. Maddi durumumuzu düzeltmeye çalışıyoruz. Allah bizim yaşadıklarımızı kimseye yaşatmasın. Zor süreçti, kimse yaşamasın, düşmanımın bile yaşamasını istemem bu durumları."

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