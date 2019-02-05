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Teslim olan terörist itiraf etti: Çocuklar tecavüze maruz kalıyor

Teslim olan terörist itiraf etti: Çocuklar tecavüze maruz kalıyor

PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 'Halil' kod adlı terörist ifadesinde aileleri, "Çocuklarınıza sahip çıkın, örgüte verilen çocuklar çok zor koşullarda yaşamaya mecbur bırakılırken daha da kötüsü taciz hatta tecavüze maruz kalıyor" diyerek, uyardı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 11:31 - Güncelleme: 05-02-2019 11:31

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Teslim olan 'Halil' kod adlı terörist ifadesinde örgütte yaşadıklarını ve şahit olduğu olayları anlattı.

Terörist, kaldıkları kamptan 6 arkadaşı ile birlikte başka bir bölgeye sevk edildiğini, ayakkabısının yırtık olduğunu, yırtık ayakkabıları ile onca yolu yürümesinin mümkün olmadığını sözde grup liderine ilettiğini ancak kendisine ayakkabı verilmediğini kaydererek, intikal sırasında ayakkabılarının tamamen yırtıldığını, yalın ayak yürümek zorunda kaldığını, en sonunda acıya dayanamayarak bayıldığını, buna rağmen yürümeye devam etmeye zorlandığını bunun da kendisi için bir işkenceye dönüştüğünü söyledi.

REZALETE DAYANAMADI TESLİM OLDU
'Halil' kod adlı terörist, ifadesinde geceyi geçirmek maksadıyla durdukları mağarada, teröristlerden birinin sevk sırasında yanlarında olan 16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiğine şahit olduğunu, bu olayın kendisi için son noktayı koyduğunu, bu rezalete daha fazla dayanamayacağını anlayıp teslim olmaya karar verdiğini belirtti.

''TECAVÜZE MARUZ KALIYORLAR''
Terörist aileleri uyararak, "Çocuklarınıza sahip çıkın, örgüte verilen çocuklar çok zor koşullarda yaşamaya mecbur bırakılırken daha da kötüsü taciz hatta tecavüze maruz kalıyor" dedi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2019 11:52 normalde pkk aşığı chp liler ve türevleri şimdiye saldırıya geçmiş olmaları lazımdı ama artık biliyorlarki siber suçlar birimleri takip ediyor onun için saldıramıyorlar

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