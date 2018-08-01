  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Teslim olan PKK'lıdan itiraf! Polis ve askerler...

Teslim olan PKK'lıdan itiraf! Polis ve askerler...

Irak Kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren S.A. geçen hafta Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Buradaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan terörist, güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü kararlı operasyonlar sonucu örgüt içerisinde yaşanan paniği ve çözülmeyi anlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-08-2018 11:44 - Güncelleme: 01-08-2018 11:44

Kandırarak dağa kaçırdıkları teröristleri artan operasyon baskısıyla örgüt çatısı altında tutmakta zorlanan PKK'nın "teslim olursanız size kötü davranırlar" propagandası, güvenlik kuvvetlerine teslim olan teröristin ifadesiyle yalanlandı.

Terörist S.A. kamera karşısında verdiği ifadede, 2012 yılında lise öğrencisiyken kandırılarak terör örgütü PKK'ya katıldığını ancak örgütün iç yüzünün anlatıldığı gibi olmadığını, defalarca kötü muamele gördüğünü aktardı. Güvenlik güçlerine teslim olunması durumunda kendilerine "işkence ve kötü muamele" yapılacağı şeklinde propaganda yapıldığını vurgulayan S.A. bunun aksine görevlilerden şefkat ve merhamet gördüğünü ifade etti.

ÖRGÜTTE MORALLER BOZUK: Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından terör örgütü PKK'da çözülmelerin başladığını, morallerinin bozuk olduğunu, kendisi gibi örgütten ayrılmak isteyenlerin bulunduğunu aktaran S.A, bunun önüne geçmek için örgüt mensuplarına büyük baskı yapıldığını belirtti. Teslim olanlara "kötü muamele" yapıldığına inanan bazı teröristlerin ise teslim olmaktan çekindiğini belirten S.A, örgüt mensuplarına şu çağrıda bulundu:

HATAMIN FARKINA VARDIM: "Benim yaptığım en büyük hata bundan altı yıl önce örgüte katılmaktı, hatamın farkına geç vardım. Ben biliyorum ki benim konumumda olan birçok kişi var. Bu arkadaşlara söylemek istediğim şu; korkmasınlar, sadece yanlış yaptıklarının farkına varsınlar, teslim olsunlar. Bütün polis arkadaşlara, asker arkadaşlara yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum.

DEVLETE SIĞININ ÇAĞRISI: Teslim olduğum zamandan itibaren bana hiçbir kötü muamele uygulanmadı. Buradan onlara saygılarımı sunuyorum. Benim durumumda olan birçok kişi olduğunu biliyorum. Bunların en kısa sürede teslim olmalarını, yaptıkları hataların fark varmalarını ve devlete sığınmalarını istiyorum."

TESLİM OLANLARIN SAYISI ARTACAK: Öte yandan AA muhabirine değerlendirmede bulunan güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatının yanı sıra Irak'ın Kuzeyinde ve yurt içinde devam eden başarılı operasyonların yarattığı baskı nedeniyle örgütün, kaçmaya çalışan teröristleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğini bildirdi. Yurt dışında faaliyet gösteren birçok teröristin örgütten kaçtığı bilgisinin sürekli geldiğini aktaran kaynaklar, yakın tarihte Türkiye'ye teslim olacak terörist sayısının artmasını beklediklerini kaydetti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Teslim olan PKK'lıdan itiraf! Polis ve askerler... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Ağustos 2018 13:10 hep aynı terane yakalan sonra kandırıldım

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro