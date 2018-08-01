Teslim olan PKK'lıdan itiraf! Polis ve askerler...

Kandırarak dağa kaçırdıkları teröristleri artan operasyon baskısıyla örgüt çatısı altında tutmakta zorlanan PKK'nın "teslim olursanız size kötü davranırlar" propagandası, güvenlik kuvvetlerine teslim olan teröristin ifadesiyle yalanlandı.

Terörist S.A. kamera karşısında verdiği ifadede, 2012 yılında lise öğrencisiyken kandırılarak terör örgütü PKK'ya katıldığını ancak örgütün iç yüzünün anlatıldığı gibi olmadığını, defalarca kötü muamele gördüğünü aktardı. Güvenlik güçlerine teslim olunması durumunda kendilerine "işkence ve kötü muamele" yapılacağı şeklinde propaganda yapıldığını vurgulayan S.A. bunun aksine görevlilerden şefkat ve merhamet gördüğünü ifade etti.

ÖRGÜTTE MORALLER BOZUK: Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından terör örgütü PKK'da çözülmelerin başladığını, morallerinin bozuk olduğunu, kendisi gibi örgütten ayrılmak isteyenlerin bulunduğunu aktaran S.A, bunun önüne geçmek için örgüt mensuplarına büyük baskı yapıldığını belirtti. Teslim olanlara "kötü muamele" yapıldığına inanan bazı teröristlerin ise teslim olmaktan çekindiğini belirten S.A, örgüt mensuplarına şu çağrıda bulundu:



HATAMIN FARKINA VARDIM: "Benim yaptığım en büyük hata bundan altı yıl önce örgüte katılmaktı, hatamın farkına geç vardım. Ben biliyorum ki benim konumumda olan birçok kişi var. Bu arkadaşlara söylemek istediğim şu; korkmasınlar, sadece yanlış yaptıklarının farkına varsınlar, teslim olsunlar. Bütün polis arkadaşlara, asker arkadaşlara yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum.

DEVLETE SIĞININ ÇAĞRISI: Teslim olduğum zamandan itibaren bana hiçbir kötü muamele uygulanmadı. Buradan onlara saygılarımı sunuyorum. Benim durumumda olan birçok kişi olduğunu biliyorum. Bunların en kısa sürede teslim olmalarını, yaptıkları hataların fark varmalarını ve devlete sığınmalarını istiyorum."

TESLİM OLANLARIN SAYISI ARTACAK: Öte yandan AA muhabirine değerlendirmede bulunan güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatının yanı sıra Irak'ın Kuzeyinde ve yurt içinde devam eden başarılı operasyonların yarattığı baskı nedeniyle örgütün, kaçmaya çalışan teröristleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğini bildirdi. Yurt dışında faaliyet gösteren birçok teröristin örgütten kaçtığı bilgisinin sürekli geldiğini aktaran kaynaklar, yakın tarihte Türkiye'ye teslim olacak terörist sayısının artmasını beklediklerini kaydetti.