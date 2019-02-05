Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç tecavüz itirafı!

PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 'Halil' kod adlı terörist ifadesinde aileleri, "Çocuklarınıza sahip çıkın, örgüte verilen çocuklar çok zor koşullarda yaşamaya mecbur bırakılırken daha da kötüsü taciz hatta tecavüze maruz kalıyor" diyerek, uyardı.

PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 'Halil' kod adlı terörist ifadesinde aileleri, "Çocuklarınıza sahip çıkın, örgüte verilen çocuklar çok zor koşullarda yaşamaya mecbur bırakılırken daha da kötüsü taciz hatta tecavüze maruz kalıyor" diyerek, uyardı. Twitter

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Teslim olan 'Halil' kod adlı terörist ifadesinde örgütte yaşadıklarını ve şahit olduğu olayları anlattı. Terörist, kaldıkları kamptan 6 arkadaşı ile birlikte başka bir bölgeye sevk edildiğini, ayakkabısının yırtık olduğunu, yırtık ayakkabıları ile onca yolu yürümesinin mümkün olmadığını sözde grup liderine ilettiğini ancak kendisine ayakkabı verilmediğini söyledi.

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İntikal sırasında ayakkabılarının tamamen yırtıldığını, yalın ayak yürümek zorunda kaldığını, en sonunda acıya dayanamayarak bayıldığını, buna rağmen yürümeye devam etmeye zorlandığını bunun da kendisi için bir işkenceye dönüştüğünü söyledi.

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