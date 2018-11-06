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Teslim ol diz çök! Salih Tuna İran'dan sonraki hedefi açıkladı

Teslim ol diz çök! Salih Tuna İran'dan sonraki hedefi açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, İran yaptırımlarının ikinci paketini dün açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? Sabah yazarı Salih Tuna esas hedefin Türkiye olduğunu yazdı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 09:54 - Güncelleme: 06-11-2018 09:54

İran ekonomisinin temel direkleri konumundaki petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık sektörlerini vuran ABD yaptırımlarının 700'den fazla kişi ve kurumu kapsayan listesi açıklandı.

Ortadoğu'da tansiyonu yükselten bu son adıma İran'ın tepkisi beklendiği gibi sert oldu. İran'a yaptırımları bugünkü yazısında ele alan Sabah yazarı Salih Tuna'ya göre İran'ın teslim alınmasından sonraki hedef Türkiye.

Ortadoğu'da ABD politikalarını İsrail'in güvenliği şekillendirdiğine dikkat çeken yazar, İran - Irak savaşı esnasında, "kimin kazanmasını istiyorsunuz" sorusuna "ikisinin de kaybetmesini" cevabını veren Kissinger'i hatırlattı. Salih Tuna "Teslim ol, diz çök" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Takdir edersiniz ki Ortadoğu'da adam gibi 3 devlet vardır: Türkiye, İran ve Mısır.
İran'ı 79 devrimiyle kaybettiler; 15 Temmuz Destanı'yla da Türkiye'yi.
Lakin Mısır'ı, Sisi darbesiyle tastamam kucaklarına oturttular.
İran'ı ambargo marifetiyle tekrar elde etmek istiyorlar.
Hiç kuşkunuz olmasın, İran'dan sonra da şimdiden kuşatmaya başladıkları Türkiye'ye "teslim ol, diz çök" diyeceklerdir.
Esas hedef Türkiye'dir.
Bu artık bir spekülasyon veya komplo teorisi falan değildir.
Her şey gözümüzün önünde oluyor...
Türkiye'nin güneyinde, Suriye'de, binlerce TIR silah verdikleri teröristlerle ABD askerleri birlikte devriye geziyor...
Akdeniz'de de Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle, Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlıyorlar.
İsrail'in BAE, Suudi Arabistan, Sisi'nin Mısır'ı, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni Türkiye'ye karşı Akdeniz'de "organize" ettiği artık sır değil.

Salih Tuna'nın yazısının tamamı

ABD İran'a yaptırımlardan muaf olan 8 ülkeyi açıkladı Türkiye listede

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • m.elgen 06 Kasım 2018 10:14 Yorum yapmaya gerek var mı? Her şey açık. Yazar gördü,lider gördü halk gördü. inşaallah rabbim görmeyenlerin gözünüde açsın. kendi ülkesini başka ülkelere şikayet edenler,liderini ve ülkesini uluslararası platformda şikayet edenlerin acilen malum partiden uzaklaşarak tedbir almaya yönelmesi için dua edelim.

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