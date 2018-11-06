Teslim ol diz çök! Salih Tuna İran'dan sonraki hedefi açıkladı

İran ekonomisinin temel direkleri konumundaki petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık sektörlerini vuran ABD yaptırımlarının 700'den fazla kişi ve kurumu kapsayan listesi açıklandı.

Ortadoğu'da tansiyonu yükselten bu son adıma İran'ın tepkisi beklendiği gibi sert oldu. İran'a yaptırımları bugünkü yazısında ele alan Sabah yazarı Salih Tuna'ya göre İran'ın teslim alınmasından sonraki hedef Türkiye.

Ortadoğu'da ABD politikalarını İsrail'in güvenliği şekillendirdiğine dikkat çeken yazar, İran - Irak savaşı esnasında, "kimin kazanmasını istiyorsunuz" sorusuna "ikisinin de kaybetmesini" cevabını veren Kissinger'i hatırlattı. Salih Tuna "Teslim ol, diz çök" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Takdir edersiniz ki Ortadoğu'da adam gibi 3 devlet vardır: Türkiye, İran ve Mısır.

İran'ı 79 devrimiyle kaybettiler; 15 Temmuz Destanı'yla da Türkiye'yi.

Lakin Mısır'ı, Sisi darbesiyle tastamam kucaklarına oturttular.

İran'ı ambargo marifetiyle tekrar elde etmek istiyorlar.

Hiç kuşkunuz olmasın, İran'dan sonra da şimdiden kuşatmaya başladıkları Türkiye'ye "teslim ol, diz çök" diyeceklerdir.

Esas hedef Türkiye'dir.

Bu artık bir spekülasyon veya komplo teorisi falan değildir.

Her şey gözümüzün önünde oluyor...

Türkiye'nin güneyinde, Suriye'de, binlerce TIR silah verdikleri teröristlerle ABD askerleri birlikte devriye geziyor...

Akdeniz'de de Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle, Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlıyorlar.

İsrail'in BAE, Suudi Arabistan, Sisi'nin Mısır'ı, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni Türkiye'ye karşı Akdeniz'de "organize" ettiği artık sır değil.

Salih Tuna'nın yazısının tamamı

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