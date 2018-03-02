Tesla'ya rakip geldi! İşte Jaguar Pace

Jaguar, SUV modelleri için belirlediği ‘Pace’ ismiyle üçüncü modelini vitrine çıkardı. F-Pace ve E-Pace’ten sonra tamamen elektrikli olan ve uzun süredir merakla beklenen I-Pace Avusturya’da tanıtıldı. İNGİLİZ Jaguar, SUV modelleri için belirlediği ‘Pace’ ismiyle üçüncü modelini vitrine çıkardı. F-Pace ve E-Pace’ten sonra tamamen elektrikli olan ve uzun süredir merakla beklenen I-Pace Avusturya’da tanıtıldı. Böylece ilk kez büyük ölçekli, köklü ve konvansiyonel içten yanmalı motorlu modeller üreten bir üretici, Tesla Motors’a karşılık veren özeliklere sahip bir otomobil yapıp pazara sunmuş oldu. Jaguar bir bakıma hem menzil, hem güç, hem hız hem de boyutlarla Model X’i geride bırakarak ‘Tesla Katili’ yorumlarını kanıtlamış oldu.
I-PACE, tamamen elektrikli bir otomobil üretmek amacıyla sıfırdan tasarlanan yeni platformun kalbindeki 90kWh kapasiteli büyük bir pile ev sahipliği yapıyor. Hızlı şarj altyapısı ile 45 dakikada yüzde 80 doluluk oranına ulaşan piller, tam kapasitede 480 kilometre erişim mesafesi sunuyor. Aracın tabanına yerleştirilen bu ağır parça ağırlık merkezini de alışageldiğimiz otomobillerden çok daha aşağı çekerek, başarılı bir sürüş deneyimi sunuyor.
Standart olarak hem ön hem de arkada yer alan iki farklı elektrik motorundan güç alan dört tekerden çekiş sistemli I-PACE, . Toplamda 400 beygirlik güç sunan elektrik motorları sayesinde 0’dan 100 kilometre saate 4.8 saniyede ulaşabiliyor.Bu geceki tanıtımla beraber internet üzerinden ön siparişleri açılan model hem Jaguar hem de otomotiv tarihi için önemli ilklere imza atıyor.
Ülkemize Borusan Otomotiv distribütörlüğünde getirilecek I-PACE’in ön siparişleri Nisan’da alınmaya başlanacak. Haziran ayında showroomlarda yerini alması beklenen tamamen elektrikli model, Temmuz’da yollara çıkmış olacak.
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