Tesla'ya rakip geldi! İşte Jaguar Pace

Jaguar, SUV modelleri için belirlediği ‘Pace’ ismiyle üçüncü modelini vitrine çıkardı. F-Pace ve E-Pace’ten sonra tamamen elektrikli olan ve uzun süredir merakla beklenen I-Pace Avusturya’da tanıtıldı. İNGİLİZ Jaguar, SUV modelleri için belirlediği ‘Pace’ ismiyle üçüncü modelini vitrine çıkardı. F-Pace ve E-Pace’ten sonra tamamen elektrikli olan ve uzun süredir merakla beklenen I-Pace Avusturya’da tanıtıldı. Böylece ilk kez büyük ölçekli, köklü ve konvansiyonel içten yanmalı motorlu modeller üreten bir üretici, Tesla Motors’a karşılık veren özeliklere sahip bir otomobil yapıp pazara sunmuş oldu. Jaguar bir bakıma hem menzil, hem güç, hem hız hem de boyutlarla Model X’i geride bırakarak ‘Tesla Katili’ yorumlarını kanıtlamış oldu.