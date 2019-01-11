Tesla'dan sürücüsüz araçlar için flaş açıklama!

Milyarder yatırımcı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'dan sürücüsüz araçlar konusunda müşterilerine uyarı geldi. Tesla’dan bir satış yetkilisi şöyle konuştu:

"FSD için siparişinizi almadan önce söz konusu teknolojinin kullanımının yasal olarak yakın gelecekte özellikle Avrupa’da mümkün olmayabileceğine dikkat çekmem gerekir. ABD, bu teknolojinin yasallaşmasında daha önde olabilir. Donanımımız hazır olsa ve aracınıza yerleştirilse bile, FSD özelliğini uzun bir süre kullanamayabilirsiniz."

Tesla, 2016’da Autopilot 2.0 donanımıyla sürücüsüz araçlarını duyurmuş ve söz konusu teknolojinin kablosuz güncellemeleri ve yasal onay beklediğini belirtmişti.

Buna ek olarak Tesla'nın otonom araçlarından biri geçtiğimiz gün oldukça ilginç bir kazaya karıştı CES 2019'da. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sürücüsüz modeli Tesla Model S bir robota çarptı. ABD basınında yer alan habere göre, kaza esnasında otomobilde bir de yolcu vardı.

Yolcu kazadan yara almadan kurtuldu. Ancak Promobot'un model v4 isimli modeli yolcu kadar şanslı değildi. Zira 2 bin dolar değerindeki (Bugünkü kur ile yaklaşık 11 bin TL) humanoid robot kaza sonrası hasar aldı. Bakalım ilerleyen dönemlerde bizleri daha ne gibi olaylar bekliyor olacak.