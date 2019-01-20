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TESK Başkanı: Akaryakıta zam yapmak en son çare olmalı

TESK Başkanı: Akaryakıta zam yapmak en son çare olmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 11:19 - Güncelleme: 20-01-2019 11:19

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıta yapılan zamların enflasyonla mücadele kapsamında en son çare olması gerektiğini belirtti. Ayrıca Palandöken, benzin ve motorine yapılan zamların piyasalar için olumsuz etki yarattığını kaydetti. 

Bu ayın başında benzine 17, motorine 18 kuruş zam yapıldığını hatırlatan Palandöken, "Bu zamların üstünden bir hafta geçmişken benzine 16, motorine ise 20 kuruş daha zam yapıldı. 15 günde toplamda benzinin litre fiyatı 33 kuruş, motorinin 38 kuruş arttı. Ekonomik dengelenme sürecinde enflasyonla mücadelemiz sürerken akaryakıta yapılan zamlar tüm ürünlerin fiyatına yansıyor. Bu dönemde benzin ve motorin fiyatlarına zam yapmak en son çare olmalı." değerlendirmesinde bulundu. 

Esnaf ve sanatkarlar olumsuz etkilendi
Palandöken, akaryakıtın esnaf ve sanatkarın en önemli maliyet unsurları arasında yer aldığının altını çizerek, söz konusu ürüne yönelik zamların başta ulaştırma sektöründe hizmet eden nakliyeciler olmak üzere tüm esnaf ve sanatkar kesimi olumsuz etkilediğini belirtti.

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