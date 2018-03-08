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Teşhis edilemeyen hastalık! 2 haftada 30 kişi öldü

Teşhis edilemeyen hastalık! 2 haftada 30 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 2 haftada 30 kişi, teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 21:51 - Güncelleme: 08-03-2018 00:21

Ulusal basındaki haberlere göre, kuzeydeki Jigawa eyaletine bağlı Majia kentinde, son 2 haftada 30 kişi baş ve vücut ağrısı, bayılma ve yüksek
ateş şikayetinin ardından yaşamını yitirdi.

Nijerya Sağlık Komisyonu Başkanı Abba Zakari yaptığı açıklamada, teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 30 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin hastanelik olduğunu belirtti.

Zakari, hastalığa ilişkin testler yapılmaya başlandığını, yakın zamanda bölgeyi ziyaret edeceğini kaydetti.

LASSA HUMMASI MI?

Öte yandan ülkede sene başından bu yana Lassa Humması denilen ölümcül bir hastalıkla kırılıyor.

Ülkede ocak ayından bu yana 1.000 Lassa humması vakasıyla karşılaşıldı. 90 kişinin bundan öldüğü sanılıyor ancak ölüm oranının yüzde 22'ye ulaştığı tahmin ediliyor. Çünkü hastalığın teşhisi çok zor.

Hastalık ilk etapta ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi hafif belirtiler gösteriyor. Bazı hastalar da ise hiç belirti görülmüyor. Ancak hastalık ilerleyen dönemde ölümcül olabiliyor. Hastalık Afrika multimama sıçanıyla yayılıyor.

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