Tesettürsüz prenses saraydan kaçtı? Kral gay mi?..

Fas Kralı 6. Muhammed’in eşi Prenses Lalla Salma 26 hafta önce Fas Sarayı'ndan firar etti... 25 haftadır kayıp olan 2 çocuk annesi Prenses Salma'nın Yunanistan’daki Kea Adası’nda inzivaya çekildiği ortaya çıktı.

Tesettürsüz prenses saraydan kaçtı? Kral gay mi?..

Fas Kralı 6. Muhammed’in eşi Prenses Lalla Salma, 26 haftadır kayıptı. Ancak bu sarayda telaşa neden olmadı. Çünkü 16 yıllık evli, 2 çocuk sahibi çiftin boşanacağı iddia ediliyor. Alman Bild Gazetesi’nin haberine göre, Prenses Lalla, Yunanistan’daki Kea Adası’nda yaşıyor. Sadece 2 bin 500 kişinin ikamet ettiği adada bir malikânede insanlardan uzak bir şekilde adeta inzivaya çekilen prensesin haftalık harcamasının ise 5 milyon Euro olduğu iddia edildi.

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Tesettürsüz prenses saraydan kaçtı? Kral gay mi?..

İspanyol Hola! Dergisi, Fas sarayına yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, 16 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi çiftin boşanma hazırlıkları yaptığını ileri sürmüştü.

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Tesettürsüz prenses saraydan kaçtı? Kral gay mi?..

Boşanma dedikodusunun ortaya çıkmasının nedeni, Prenses Lalla’nın şubat ayında Paris’te bir kalp ameliyatı geçiren Kral Muhammed’in yanında görülmemesiydi.

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Tesettürsüz prenses saraydan kaçtı? Kral gay mi?..

Kral, hasta yatağı başında çocukları Veliaht Prens Moulay Hassan (14) ve Prenses Lalla Hatica (11) ile fotoğraf çektirmiş ancak eşi bu karelerde yer almamıştı.

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