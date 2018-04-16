Tesettürsüz prenses saraydan kaçtı? Kral gay mi?..

Fas Kralı 6. Muhammed’in eşi Prenses Lalla Salma, 26 haftadır kayıptı. Ancak bu sarayda telaşa neden olmadı. Çünkü 16 yıllık evli, 2 çocuk sahibi çiftin boşanacağı iddia ediliyor. Alman Bild Gazetesi’nin haberine göre, Prenses Lalla, Yunanistan’daki Kea Adası’nda yaşıyor. Sadece 2 bin 500 kişinin ikamet ettiği adada bir malikânede insanlardan uzak bir şekilde adeta inzivaya çekilen prensesin haftalık harcamasının ise 5 milyon Euro olduğu iddia edildi.