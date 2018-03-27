Tesettürlü model defilenin ilgi odağı oldu!

Tesettürlü top model Somali asıllı ABD'li Halima Aden, modacı Raşit Bağzıbağlı'nın "Desert Dream" koleksiyonunun özel defilesinde baş manken olarak podyuma çıktı. EMAAR Square Mall'da düzenlenen, koreografisi Uğurhan Akdeniz tarafından yapılan defile için, Dubai'den 10 ton kum getirilerek podyum çöle dönüştürüldü. Defilenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Somali asıllı ABD'li top model Aden, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Türkiye'ye ilk gelişim. Burayı ikinci evim olarak gördüm. Sosyal medya hesabımda Türkiye'ye yerleşmek istediğimi yazdım. Gazeteler bu haberi kullandı" dedi.

Aden, gazetecilerin "Gerçekten böyle bir isteğiniz olur mu?" şeklindeki sorusuna, "Evet, siz davet edin ben gelirim" yanıtını verdi. Top model Aden, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Somali'de doğdum. Model olmadan önce de tesettürlüydüm. Sonradan kapanmadım. Top model olmam tamamen bir şans eseri. Bir güzellik yarışmasına başvurmuştum. Tek tesettürlü yarışmacı olmam beni gazetelere manşet yaptı. Ondan sonra dünyanın en ünlü modellik ajansında çalışmaya başladım. Türkiye'de tanıdığım manken de var. Dubai'de yaptığımız defilede Tülin Şahin de vardı. Onu tanıyorum."