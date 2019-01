Tesettüre giren Gamze Özçelik Kamerun'da yüzleri güldürdü

Gamze Özçelik, geçtiğimiz aylarda kendisinin kurduğu Umuda Koşanlar Derneğinin yardım faaliyetleri kapsamında iç savaş bölgesi İdlib’e gitmişti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, fotoğrafına "Her fotoğraf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme. Sanki an içinde an yaşandı da, biz kısa bir süreliğine farklı bir boyuta geçtik. İçinde savaş, babasızlık, yalnızlık, yokluk ve sığınma vardı ama, biz sadece güneşi, gülüşleri, güzelliği görüyorduk. Masmaviydi gökyüzü" notunu eklemişti.

Twitter

Facebook 2 11