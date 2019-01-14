Tesettüre giren Gamze Özçelik Kamerun'da yüzleri güldürdü

Kamerun'a giden kafilede, dernek başkanı oyuncu Gamze Özçelik, başarılı fotoğrafçı Yavuz Atalay ve gönüllüler bulunuyor. Umut Pınarları Su Kuyuları projesinin ilk etabında Kamerun'un Çad sınırında, Kousséri bölgesinde 11 su kuyusu açıldığı öğrenildi. 40 ila 50 metre derinlikte açılan her bir kuyudan 300 ile 1000 arasında kişinin, günlük temel su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
Gamze Özçelik, geçtiğimiz aylarda kendisinin kurduğu Umuda Koşanlar Derneğinin yardım faaliyetleri kapsamında iç savaş bölgesi İdlib’e gitmişti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, fotoğrafına "Her fotoğraf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme. Sanki an içinde an yaşandı da, biz kısa bir süreliğine farklı bir boyuta geçtik. İçinde savaş, babasızlık, yalnızlık, yokluk ve sığınma vardı ama, biz sadece güneşi, gülüşleri, güzelliği görüyorduk. Masmaviydi gökyüzü" notunu eklemişti.
Gamze Özçelik, tesettüre girmeden önce de özellikle Afrika'da çocuklara yönelik yardım kampanyaları yapıyordu.
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