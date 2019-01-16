Tesettüre girdi namaza başladı! Güler Işık'ın rüyayla başlayan değişimi

Türk Sanat müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Güler Işık Umre'ye gitti orada bir rüya gördü ve ertesi gün tesettüre girme kararı aldı. 52 yaşındaki bir dönemin yıldızı Güler Işık'ın hakkında merak edilenler haberimizde.

Tesettüre girdi namaza başladı! Güler Işık'ın rüyayla başlayan değişimi

Bir dönem güçlü sesi ve yorumuyla sahnelerin yıldızı olan türkücü Güler Işık şu günlerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Sahnelerden elini eteğini çeken ve artık şarkı söylemeyen Güler Işık'ın hayatı bir rüyayla değişti.

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Tesettüre girdi namaza başladı! Güler Işık'ın rüyayla başlayan değişimi

Dişi İbrahim Tatlıses olarak bilinen ve sesi ile büyüleyen Güler Işık'ın son halini görenler şaşırıyor. Tesettüre giren ve hayatının artık bambaşka bir hal aldığını söyleyen Güler Işık başından geçen olayları ve neden tesettüre girdiğini katıldığı televizyon programında anlattı.

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Tesettüre girdi namaza başladı! Güler Işık'ın rüyayla başlayan değişimi

RÜYASINDA GÖRDÜ: Daha ilk evresinde göğüs kanseri olduğunu anlayan Güler Işık, o anları şöyle anlattı; doktorun yüzüme bakarak kansersin dediği anı hiç unutmuyorum, hıçkıra hıçkıra ağlamıştım inanmak istememiştim şok oldum.

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Tesettüre girdi namaza başladı! Güler Işık'ın rüyayla başlayan değişimi

UMRE'YE GİTTİ HAYATI DEĞİŞTİ: Kısa süre içinde kanser tedavisine başlayan Güler Işık, Umre'ye gitme kararı alır. Umre ziyareti sırasında şifa bulmak için dua eden ve iyileştiğine dair Allah'ın kendisine bir işaret göndermesini isteyen Işık, gece etkileyici bir rüya görür.

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