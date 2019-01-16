Tesettüre girdi namaza başladı! Güler Işık'ın rüyayla başlayan değişimi

Bir dönem güçlü sesi ve yorumuyla sahnelerin yıldızı olan türkücü Güler Işık şu günlerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Sahnelerden elini eteğini çeken ve artık şarkı söylemeyen Güler Işık'ın hayatı bir rüyayla değişti.
Dişi İbrahim Tatlıses olarak bilinen ve sesi ile büyüleyen Güler Işık'ın son halini görenler şaşırıyor. Tesettüre giren ve hayatının artık bambaşka bir hal aldığını söyleyen Güler Işık başından geçen olayları ve neden tesettüre girdiğini katıldığı televizyon programında anlattı.
UMRE'YE GİTTİ HAYATI DEĞİŞTİ: Kısa süre içinde kanser tedavisine başlayan Güler Işık, Umre'ye gitme kararı alır. Umre ziyareti sırasında şifa bulmak için dua eden ve iyileştiğine dair Allah'ın kendisine bir işaret göndermesini isteyen Işık, gece etkileyici bir rüya görür.
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