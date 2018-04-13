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Tesbih namazı kaç rekat kandilde nasıl niyet edilerek saat kaçta kılınır?

Tesbih namazı kaç rekat kandilde nasıl niyet edilerek saat kaçta kılınır?

Miraç kandilinde kılınması önerilen tesbih namazı nasıl kılınır, namaza başlamadan önce nasıl niyet edilir ve kaç rekattır? Bu faziletleri affı bol gecede bol bol namaz kılınmalı ve dua edilmelidir. Bu geceye özel olan namazlardan biri de tesbih namazıdır. Miraç Kandili tesbih namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabileceği gibi gecenin ilerleyen saatlerinde de ifa edilebilir.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 10:50 - Güncelleme: 13-04-2018 10:50

Miraç gecesi tesbih namazı kılınışı nasıldır, tesbit namazı kaç rekat kılınır ve nasıl niyet edilir? Müslümanların namazla müjdelendirildiği bu geceyi şüphesizdir ki bol bol namaz kılarak geçirmek gerekir. Affı bol olan bu geceyi tesbih namazı kılarak geçirmek yapılması gereken ibadetlerden biridir. Sizler için tesbih namazının nasıl kılındığını, kaç rekat olduğunu ve her rekatta hangi duaların okunacağını detaylı bir şekilde anlattık.

MİRAÇ KANDİLİ TESBİH NAMAZI KILINIŞI NASIL: Miraç Kandili tesbih namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabileceği gibi gecenin ilerleyen saatlerinde de ifa edilebilir. 4 rekat olan Tesbih namazına başlarken niyet edilir ve okunması gereken bir tesbih vardır.

TESBİH NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR: Miraç Kandilinde kılınması önerilen tesbih namazına niyet ederken şunlar söylenir;

Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT HANGİ TESBİH OKUNUR: Miraç Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

-"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Miraç Kandili Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:
-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,
-Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere,
-Rükûdan doğrulunca 10 kere,
-Secdede 10 kere,
-Secdeden doğrulunca 10 kere,
-İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR: Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir.

İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesinin de Ramazan’ın 27. gecesi olması ile aralarında çok gizemli bir tevafuk vardır.

Bediüzzaman Hazretleri: “Mi’rac gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir.” sözleriyle, bu gecenin Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olduğunu belirtmişlerdir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Şiruppak'lı Şekar 13 Nisan 2018 11:18 Sümer inancında göğün yedi katı vardır. Göğün katlarında farklı insan ya da insansı-tanrılar yaşardı. Tanrılarla konuşmanız için göğe yükselmeniz, göğe çıkmanız gerekir.Ur Nammu Steli (kabartması)’nde bu inancın yansıması olarak bunu görmekteyiz.

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