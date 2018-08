Tersten giden halk otobüsü dehşeti kameraya yansıdı...

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam sporu için Lefkoşa caddesinden Orhaneli istikametine pedal çeviren profesyonel bisikletçi Mustafa Tüysüz'e,(22) ters yöne giren E.M.A. idaresindeki 16 M 00160 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Tüysüz'ün başındaki kask otobüsün ön camından içeri girdi. Olay esnasında oradan geçen bir ambulans Mustafa Tüysüz'e ilk müdahaleyi yaparak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Çocuklarının kaza geçirdiğini duyan aile olay yeri ve hastaneye akın etti.

Kaza anı an be an bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Milli bisikletçinin yakınları ise halk otobüs şoförünün cezalandırılmasını istedi. Öte yandan halk otobüsünün uzun süre ters yönden seyretmesi de bir otomobilin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.