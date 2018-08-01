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Ters kelepçe ölüm getirmişti! Gözü yaşlı kadın isyan etti

Ters kelepçe ölüm getirmişti! Gözü yaşlı kadın isyan etti

GİRESUN’da polis şiddetine kurban giden Yusuf Topal’ın (82) felçli eşi Emine Topal’ın gözyaşları dinmiyor. Eşinin kendisi için eve doktor getirmeye uğraştığını söyleyen yaşlı kadın, “Benim için gitti cenazesi geldi” dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 08:36 - Güncelleme: 01-08-2018 08:36

Giresun'da eşine ilaç yazdırmak istediği doktorun şikâyeti üzerine gelen polislerce ters kelepçe takılması ve biber gazı sıkılması sonucu yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın (82) ailesi olayın şokunu yaşıyor.

Topal'ın serebral palsi (beyin felci) hastası eşi Emine Topal ise ilk kez avukatı aracılığıyla konuştu. Emine nine, 60 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin başına gelenlerle ilgili olarak, "Benim için gitti, cenazesi geldi" diyebildi.

''EŞİNİN CENAZESİNE BİLE KATILAMADI''
Sabah'ta yer alan habere göre; Topal ailesinin aynı zamanda akrabası olan avukatları Hicran Akkaya Şenol özetle şunları söyledi:

''Hipokrat yemini etmiş bir doktor, kendisinden sadece iki metre ötede fenalaşan vatandaşa, müdahale dahi etmiyor. İnsanlığa sığmaz. Yusuf dede, 4 çocuğundan birini geçen yıl kalp krizinden kaybetmişti, evlat acısıyla yanıyordu.Emine nine eşinin cenazesine bile katılamadı. Ağır vicdani yük taşıyor. Yusuf dedenin askerdeyken gözlerinde görme kaybı oluyor. Karşısındakini flu (bulanık) görüyor. Bu ülke için gözlerini feda etmiş bir dedeye deva olunacağına reva olundu.Yusuf dedenin elinde, İstanbul'daki doktorun cep numarası yazılı kâğıt varmış. O da hekim, bu da hekim...''

Gözaltına alınırken ölen yaşlı adamın cebinden çıkan belge yürek burktu

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • Misafir 01 Ağustos 2018 09:56 yanlız bu hekim ölene dava açan hekim

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