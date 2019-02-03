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Terraneo'dan yıllar sonra gelen Aziz Yıldırım itirafı

Terraneo'dan yıllar sonra gelen Aziz Yıldırım itirafı

Fenerbahçe'nin Comolli'den önceki sportif direktörü Giuliano Terraneo, Aziz Yıldırım'la çalıştığı döneme dair olay açıklamalar yaptı.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 15:10 - Güncelleme: 03-02-2019 15:10

İtalyan Terraneo, Fenerbahçe taraftarının sevdiği bir isimdi. Takıma getirdiği yıldızlar sayesinde büyük beğeni toplayan sportif direktör, geçmişe dair açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'la olaylı bir şekilde ayrılan ve tesislere bir daha gelmemesi emredilen Terraneo, "O dönemde Aziz Yıldırım, genç bir Türk oyuncu (Ozan Tufan) için diretti. Ben 8 milyon Euro’ya Kante için Caen’i ikna etmiştim. Ama o Ozan Tufan'da ısrar etti" diye konuştu.

Takımdan alacakları bulunan Terraneo, Ali Koç yönetiminin gelmesiyle birlikte istediğini aldı. Şu anda ada kulüplerinden West Brom’da çalışan İtalyan sportif direktör, transfer dönemi sonrası takım muhabirleriyle toplantı yaparken Fenerbahçe günleriyle ilgili de bomba itiraflarda bulundu.

Terraneo yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Fenerbahçe’ye aldığım; Josef de Souza, Simon Kjaer ve Nani’den toplamda 7 milyon Euro kar ettik. West Brom’da da hep karlı işler yapacağım."

OZAN TUFAN'DA ISRAR ETTİ: "Transferine karşı çıktığım Ozan Tufan, Robin van Persie, Fernandao ve Volkan Şen isimleri yönetimde sıkıntı yarattı. O dönemde Aziz Yıldırım, genç bir Türk oyuncu (Ozan Tufan) için diretti. Ben 8 milyon Euro’ya Kante için Caen’i ikna etmiştim. Ama o Ozan Tufan'da ısrar etti. 'Yaya Toure olacak' dedi ve aldırdı. Üstelik Vitor Pereira'nın “işimize yaramaz” demesine rağmen... West Brom’da Kante gibi gençleri bulacağız. Teknik ekibin sözleri her zaman dinlenecek" ifadelerini kullandı.

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