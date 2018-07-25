  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Terörle mücadele için hazırlanan yasa Meclis'ten geçti. İşte o maddeler...

Terörle mücadele için hazırlanan yasa Meclis'ten geçti. İşte o maddeler...

OHAL sonrasında terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-07-2018 16:49 - Güncelleme: 25-07-2018 17:12

OHAL sonrasında terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen tasarıya göre, kamudan ihraçlar 3 yıl daha devam edecek. Valiler gerekli gördükleri durumlarda şehirde olağanüstü hal ilan edebilecek. İşte O düzenlemeden bazı başlıklar...

- OHAL sonrası yeni düzenlemeye göre, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı yasaklayabilecek. Belirli yerlerde ve saatlerde toplantıları yasaklayabilecek.

- Üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu çalışanları hakkında kendi kurumlarınca oluşturulan komisyonca meslekten çıkarılmalarına karar verilecek. 

- TMSF terörle bağlantılı şirketlere 3 yıl daha kayyum atayabilecek. Kamudan ihraçlar 3 yıl daha devam edecek. Görevden uzaklaştırılan ve açığa alınan personele savunma hakkı verilecek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Terörle mücadele için hazırlanan yasa Meclis'ten geçti. İşte o maddeler... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • RD 25 Temmuz 2018 17:53 OHALDEN ''BUHAL'' E ALIŞTIRILDIĞI İÇİN KOLAY GEÇMİŞLER...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro