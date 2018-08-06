SON DAKİKA

Teröristlerin sığınakları yerle bir edildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Feraşin yaylasında teröristlerin sığınak ve barınak olarak kullandığı yerler güvenlik kuvvetleri tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde bulunarak imha edildi. Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri yaylanın yüksek rakımlı dağ yamaçlarında teröristlerin çözüm sürecinde yaptıkları ve 60 kişinin sığabileceği sığınaklar ve içinde çok sayıda yaşam malzemesi tespit etti. Sığınaklar içinde tuğla ve briketlerle yapılan 3 odalı evler de tespit eden güvenlik kuvvetleri sığınak, barınak ve içindeki malzemeleri patlatıp imha etti. Sığınak içinde bulunan 3 odalı evlerin yılın her mevsiminde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde olması dikkatleri çekti. Tespit edilen yerler imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Aynı bölgede daha önce yapılan operasyonlarda 2 sığınak daha bulunarak imha edilmişti.

  • Güncel 06 Ağustos 2018 11:21
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Teröristlerin sığınakları yerle bir edildi videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro