Teröristlerin sığınakları yerle bir edildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Feraşin yaylasında teröristlerin sığınak ve barınak olarak kullandığı yerler güvenlik kuvvetleri tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde bulunarak imha edildi. Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri yaylanın yüksek rakımlı dağ yamaçlarında teröristlerin çözüm sürecinde yaptıkları ve 60 kişinin sığabileceği sığınaklar ve içinde çok sayıda yaşam malzemesi tespit etti. Sığınaklar içinde tuğla ve briketlerle yapılan 3 odalı evler de tespit eden güvenlik kuvvetleri sığınak, barınak ve içindeki malzemeleri patlatıp imha etti. Sığınak içinde bulunan 3 odalı evlerin yılın her mevsiminde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde olması dikkatleri çekti. Tespit edilen yerler imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Aynı bölgede daha önce yapılan operasyonlarda 2 sığınak daha bulunarak imha edilmişti.