Teröristlerin korkulu rüyaları! Afrin'e doğru yola çıktılar

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) timleri ve güvenlik korucuları için Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir 'Müşterek Görev Merkezi' (MGM) oluşturuldu. Harekât süresince komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularının barınma üsleri olacağı belirtilen merkez dün yapılan törenle açıldı.

Törende konuşan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, “Sizin tek birinizin tırnağı bin terörist etmez. Sizin hepinizi tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Oraya gidiş nedenimiz siviller değil teröristlerdir. Hepinizin gözlerinden öpüyorum yolunuz açık olsun” dedi.

Törenden sonra Suriye’deki terör gruplarına yönelik Zeytin Dalı harekâtı kapsamında görevlendirilen jandarma komando, JÖH- PÖH timleri ve güvenlik korucuları, Orgeneral Metin Temel ile birlikte komando marşı söyleyip ant içmiş daha sonra ise Cuma namazını kılmışlardı. Teröristlerin korkulu rüyası olan yüzlerce özel kuvvet ekibi bugün Müşterek Görev Merkezi'nden Afrin'e uğurlandı.