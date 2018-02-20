Teröristlerin Kilis'le teması kesildi

Afrin'de bugün sıcak gelişmeler yaşanıyor.... Bugün peş peşe yeni köyler alınıyor. Saat 18:24'e kadar 10 köy teröristlerden temizlenmiş oldu. TSK ve ÖSO, Afrin'in Dayr Savvan köyünü kurtararak, Kilis ilinin karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını kesti. Harekat kapsamında Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yol açıldı, Azez Bülbül arası birleştirilmiş oldu.

TSK ve ÖSO sabah saatlerinde Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Huruz köyü ve kuzeydoğusundaki Şeran beldesinin Sirgaya Tepesi ve Dikmetaş köyünden operasyon başlattı.

TSK ve ÖSO bugün Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Mervane ve Heygece köyleri ile Kalki köy altı yerleşimini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Sabah saatlerinden bu yana Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Hayyam, Surain, Çarkanlı köyleri ile Şeran beldesine bağlı Zeytinak ve Arpaviran köyleri de teröristlerden temizlendi.