Teröristlerin evinden 9 ayrı işaret parmağı çıktı!

KIRŞEHİR'de DEAŞ üyelerine ait olduğu belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda, 60 bin dolar ile ölen örgüt üyelerinin adına para transferlerinin yapılması için kullanıldığı değerlendirilen parmak izi kalıpları bulundu. Örgüte ait başka bir evde de örgütün elebaşı Bağdadi'ye ait olduğu ileri sürülen mektup ile evlilik cüzdanı belgeleri ve kimlik kartları ele geçirildi.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan örgüt üyelerinin verdiği bilgiler ve en son yakalanan sözde Kırşehir sorumlusunun sorgusunun ardından kent merkezindeki iki hücre evine baskın düzenledi.

Kent merkezindeki ilk evde DEAŞ adına düzenlenmiş çok sayıda evlilik cüzdanı şeklinde belgeler bulundu. Belgelerin en başında sözde DEAŞ bayrağı, alt kısımlarda ise evlenen kişinin fotoğrafları, doğum tarihleri, anne ve babalarının isimlerinin bulunduğu dikkati çekti. Belgelerin alt kısmında ise çiftlerin parmak izleri ve evliliği onaylayan örgüt sorumlusunun imzası olduğu görüldü.

Aynı evin mutfak bölümünde arama yapan ekipler, yemek yapımında kullanılan eşyaların içine gizlenmiş vaziyette sözde evlilik cüzdanındaki kişilere ait düğün fotoğrafları, ziynet eşyaları, örgüte ait kimlik kartları, Suriye ve Irak devletleri adına çıkarılmış kimlikler, çok sayıda dolar ve Türk lirası ele geçirdi.