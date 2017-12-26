Teröristlerin evinden 9 ayrı işaret parmağı çıktı!

KIRŞEHİR'de DEAŞ üyelerine ait  olduğu belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda, 60 bin dolar ile ölen örgüt  üyelerinin adına para transferlerinin yapılması için kullanıldığı değerlendirilen  parmak izi kalıpları bulundu. Örgüte ait başka bir evde de örgütün elebaşı Bağdadi'ye ait olduğu ileri sürülen mektup ile evlilik cüzdanı belgeleri ve kimlik kartları ele geçirildi.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Kırşehir  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları  gerekçesiyle yargılanan örgüt üyelerinin verdiği bilgiler ve en son yakalanan  sözde Kırşehir sorumlusunun sorgusunun ardından kent merkezindeki iki hücre evine  baskın düzenledi.

Kent merkezindeki ilk evde DEAŞ adına düzenlenmiş çok sayıda evlilik  cüzdanı şeklinde belgeler bulundu. Belgelerin en başında sözde DEAŞ bayrağı, alt  kısımlarda ise evlenen kişinin fotoğrafları, doğum tarihleri, anne ve babalarının  isimlerinin bulunduğu dikkati çekti. Belgelerin alt kısmında ise çiftlerin parmak  izleri ve evliliği onaylayan örgüt sorumlusunun imzası olduğu görüldü.

Aynı evin mutfak bölümünde arama yapan ekipler, yemek yapımında  kullanılan eşyaların içine gizlenmiş vaziyette sözde evlilik cüzdanındaki  kişilere ait düğün fotoğrafları, ziynet eşyaları, örgüte ait kimlik kartları,  Suriye ve Irak devletleri adına çıkarılmış kimlikler, çok sayıda dolar ve Türk lirası ele geçirdi.

  • Güncel 26 Aralık 2017 20:46
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