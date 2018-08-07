Teröristleri sahte belgelerle yurtdışına gönderiyordu yakalandI

İstanbul Göçmen ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri, 3 ay önce, terör örgütü üyelerine yurt dışına çıkmaları için sahte belge hazırlayan bir kişiyle ilgili bilgi aldı.

Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adının Erkan Ç.(41) olduğu belirlenen hedef kişinin, Avcılar Gümüşpala Mahallesi‘ndeki bodrum katında sahte belgeleri hazırladığı belirlendi.

POMPALI TÜFEK, SAHTE BELGELER NE ARARSAN VAR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ekipler bodrum katına operasyon düzenlendi. Erkan Ç. gözaltına alınırken, aramada yüzlerce basıma hazır sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, hazırlanmış sürücü belgeleri ve nüfus cüzdanları, 2 adet yabancı kişiler için ikamet izin kartı, 1 adet siyasi parti üyelik kartı, 6 adet mühür, 311 adet hologram, 1 adet özel güvenlik kartı, pompalı tüfek ve sahte belge yapım malzemeleri ve makineleri ele geçti.

7 AYRI SUÇRAN ARANIYORMUŞ

Erkan Ç.’nin uyuşturucu ve cinayetten cezaevinde yattığı, cezaevinde yattığı dönemde sahte belge hazırlamayı öğrendiği belirtilirken, yapılan aramada kimlik hazırlanan bir kişinin 7 ayrı suçtan arandığı belirlendi.



YURT DIŞINA KAÇIRIYORMUŞ

Erkan Ç’nin hazırladığı sahte belgelerle FETÖ, PKK ve DEAŞ üyelerinin yurt dışına çıktıkları kaydedildi. Erkan Ç’nin 300 TL’ye kimlik hazırladığı, 3 ile 5 bin euro arasında da sahte pasaport yaptığı tespit edildi.