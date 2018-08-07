Teröristlere belge hazırlayan o sahtekar yakalandı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, terör örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu kişileri yurt dışına kaçıran şebekelere sahte belge üreten bir kişiyi belirledi. Günlerce süren çalışmada şüphelinin adresi tespit edildi.

Avcılar, Gümüşpala Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri 7 ayrı suçtan arama kaydı olan Erkan Ç.'yi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA SAHTE BELGE Adreste yapılan aramalarda 299 basıma hazır sürücü belgesi, 117 basıma hazır nüfus cüzdanı, 240 sahte diploma, farklı ülkelere ait 11 pasaport, ayrıca çok sayıda sahte belge ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında sahte evrak hazırlanmasında kullanılan aletler de olduğu belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ Polisin ele geçirdiği evrakların incelemesinde, terör örgütü PKK, FETÖ, IŞİD ve DHKP/C üyesi bazı şahıslarla ilgili bilgilere ulaşıldığı belirtildi. Bu ismler arasında haklarında kesilmiş cezası bulunan teröristlernde yer aldığı öğrenildi. Gözaltına alımından şüphelinin şebekenin sahte evrak üretme uzmanı olduğu belirtildi. Yaklaşık 5 ay önce cezaevinden çıkan Erkan Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.