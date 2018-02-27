Teröristlere ağır darbe! İşte karargahları böyle imha edildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyü, TSK ve ÖSO ile YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanmasının ardından kontrol altına alındı.

Teröristlere ağır darbe! İşte karargahları böyle imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütü mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2083 oldu. Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyü, TSK ve ÖSO ile YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanmasının ardından kontrol altına alındı.

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Teröristlere ağır darbe! İşte karargahları böyle imha edildi

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, bugün sağanak yağış ve yoğun sis altında harekatı sürdürdü. Sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, terör alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alındı. YPG’li teröristlerden temizlenen son köyler arasında olan Ömeranlı köyüne giren TSK ve ÖSO birlikleri, teröristlerin karargah olarak kullandıkları binalarda tuzaklanmış el yapımı bombaları temizlerken içeride asılı olan sözde bayrakları imha etti.

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Teröristlere ağır darbe! İşte karargahları böyle imha edildi

Son alınan köylerle birlikte kuzeyde cepheler de birleşmiş oldu. İlerlemeyle kuzeyde teröristlerin Türkiye sınırı ile bağlantısı tamamen kesiliyor. Böylelikle Raco ile Bülbül hattı da birleştirilmiş oldu.

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Teröristlere ağır darbe! İşte karargahları böyle imha edildi

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