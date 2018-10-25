Teröristlerden kurtarılan Japon gazeteciden Bakan Varank’a teşekkür

Suriye'de 3 yıldır rehin tutulduktan sonra Türkiye’nin girişimleri sonucu kurtarılan Japon gazeteci Jumpei Yasuda, İstanbul'dan uçakla Japonya'ya hareket eti. Japon gazeteci, ülkesine dönmeden önce havalimanında karşılaştığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Türk halkına teşekkür ettiğini söyledi.



HAVALİMANINA GELDİ

Yasuda, 2015 yılı haziran ayında ülkedeki gelişmeleri takip etmek için kaçak yollarla girdiği Suriye’de teröristler tarafından rehin alınmıştı. Türkiye’nin girişimleri sonucu Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) başarılı bir operasyonuyla kurtarılan Yasuda, Hatay'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki işlemleri tamamlanmasının ardından uçakla 21.20'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.



VARANK KARŞILADI

Japonya Büyükelçiliği görevlileri ile Atatürk Havalimanı VİP Salonu'nda uçuş saatini bekleyen Yasuda, İstanbul'daki programlarını tamamlayarak Ankara'ya dönmek üzere olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile karşılaştı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Yasuda, Varank’a kurtarılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına şükranlarını iletti.

VARANK: ŞÜKRANLARINI İLETTİ

Varank, görüşmeye ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı;



“Suriye’de rehin tutulan Japon Gazeteci Yasuda ile ülkesine dönmeden önce havalimanında karşılaştık. Cumhurbaşkanımız ve Türk halkına şükranlarını iletti. Başbakan Abe’nin Cumhurbaşkanımızı arayıp teşekkür ettiği, hepimizi gururlandıran başarılı operasyonu için MİT’i kutluyorum.”

Yasuda, işlemlerin ardından Türk Hava Yolları’nın (THY) Tokyo seferiyle ülkesine hareket etti.