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Teröristlerden kurtarılan Japon gazeteciden Bakan Varank’a teşekkür

Teröristlerden kurtarılan Japon gazeteciden Bakan Varank’a teşekkür

SURİYE’de teröristlerin elinden kurtarılan Japon Gazeteci Jumpei Yasuda’da ülkesine dönmek için havaalanında bulunduğu sırada karşılaştığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 08:14 - Güncelleme: 25-10-2018 08:14

Suriye'de 3 yıldır rehin tutulduktan sonra Türkiye’nin girişimleri sonucu kurtarılan Japon gazeteci Jumpei Yasuda, İstanbul'dan uçakla Japonya'ya hareket eti. Japon gazeteci, ülkesine dönmeden önce havalimanında karşılaştığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Türk halkına teşekkür ettiğini söyledi.

HAVALİMANINA GELDİ
Yasuda, 2015 yılı haziran ayında ülkedeki gelişmeleri takip etmek için kaçak yollarla girdiği Suriye’de teröristler tarafından rehin alınmıştı. Türkiye’nin girişimleri sonucu Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) başarılı bir operasyonuyla kurtarılan Yasuda, Hatay'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki işlemleri tamamlanmasının ardından uçakla 21.20'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

VARANK KARŞILADI
Japonya Büyükelçiliği görevlileri ile Atatürk Havalimanı VİP Salonu'nda uçuş saatini bekleyen Yasuda, İstanbul'daki programlarını tamamlayarak Ankara'ya dönmek üzere olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile karşılaştı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Yasuda, Varank’a kurtarılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına şükranlarını iletti.

VARANK: ŞÜKRANLARINI İLETTİ
Varank, görüşmeye ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı;

“Suriye’de rehin tutulan Japon Gazeteci Yasuda ile ülkesine dönmeden önce havalimanında karşılaştık. Cumhurbaşkanımız ve Türk halkına şükranlarını iletti. Başbakan Abe’nin Cumhurbaşkanımızı arayıp teşekkür ettiği, hepimizi gururlandıran başarılı operasyonu için MİT’i kutluyorum.”
Yasuda, işlemlerin ardından Türk Hava Yolları’nın (THY) Tokyo seferiyle ülkesine hareket etti.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Adil 25 Ekim 2018 08:56 Sakın buda Japon papazı olmasın

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