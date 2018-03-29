Teröristler sözde yargılamalarla insanları cezalandırdı

TRT Haber ekibi, Afrin ilçe merkezindeki sözde yargılamaların yapıldığı adliye binasını görüntüledi.

40 kadar oda bulunan mahkeme binası teröristler tarafından kullanılmış. Sözde adliye binasında binlerce evrak, çuvallar dolusu dosya ele geçirildi. Koğuş sistemli bazı odalarda yataklar, örgüte ait kitaplar ve teröristlerin kıyafetleri dikkat çekiyor. Afrin'de, teröristlerin zulmettiği ve haksız yere ceza alanlardan kurtulmayı başaranlar, şimdi o kötü günleri unutmaya çalışıyor.

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