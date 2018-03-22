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Teröristler Kur'an-ı Kerim'e patlayıcı tuzaklamış!

Teröristler Kur'an-ı Kerim'e patlayıcı tuzaklamış!

Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'deki teröristlerden temizlenen Şeyh Obası köyünde YPG/PKK'lı teröristlerce bir evin duvarına asılı Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanan patlayıcı imha edildi.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 10:59 - Güncelleme: 22-03-2018 10:59

ZEYTİN Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'deki teröristlerden temizlenen Şeyh Obası köyünde, YPG/PKK'lı teröristlerce bir evin duvarına asılı Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanan patlayıcı bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KİRLİ YÜZÜ: Harekat kapsamında Afrin şehir merkezi, belde ve köylerde arama tarama ve patlayıcı temizlik çalışması yürüten güvenlik güçlerinin ele geçirdiği malzemeler, terör örgütünün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.

DUVARA ASILI KUR'AN-I KERİM: Şeyh Obası köyündeki bir evde arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerince, bir odanın duvarına asılı Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış patlayıcı bulundu.

REGAİP KANDİLİ ÖNCESİ: Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu Regaip Kandili'nin hemen öncesinde belirlenen patlayıcının imha edilmesiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçilmiş oldu.

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