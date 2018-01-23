Teröristler kaçacak delik arıyor! Türk tankları 'zırh delici' toplarla vuruyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı Harekatı', 4'üncü gününde devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle Afrin'e ilerleyen TSK birlikleri, terör örgütü mevzilerini 'zırh delici' toplarla vuruyor. 'Zeytin Dalı Harekatı'nın ana omurgasını oluşturan Hatay ile Kilis'in sınır bölgeleri, operasyonun 4'üncü gününe girilirken, sakin bir gece geçirdi. Afrin'e kara harekatını başlatan birliklerin geçiş yaptığı Hatay ve Kilis sınırında, gece boyunca, iç bölgelerden top atışlarının sesi duyuldu. Afrin bölgesinden teröristlerin dün attığı roketler, Kilis bölgesine düşerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Karatepe bölgesinde ise ÖSO kampındaki seyyar jeneratöre dün roket isabet etmesi sonucu Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) çalışanı Şahin Elitaş (30), şehit oldu. 2 çocuk babası Elitaş'ın cenazesi, Kırıkhan'da toprağa verilecek. Operasyonun 2'nci günü 11 roketin düştüğü Reyhanlı'da ise 4'üncü gün sakin geçiriyor.

'ZIRH DELİCİ TOPLAR' KULLANILIYOR: Hassa sınırının sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütü mevzilerini 'zırh delici toplar' ile vuruyor. Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sınır karakoluna yakın yerde, sabah saatlerinde, konuşlanan 'M60T' tanklarının yanında, çok sayıda kullanılmış 'zırh delici' top mermisi görüldü. Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO'ya bağlı güçler de bulunuyor. Kilis ile Hatay'dan Afrin'in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor.