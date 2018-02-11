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Teröristler itiraf etti! Esad Afrin'de PYD'ye...

Teröristler itiraf etti! Esad Afrin'de PYD'ye...

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan PKK/YPG’li teröristler ve Esed rejiminden yetkililer, Türkiye’ye karşı ittifakı itiraf etti.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 12:00 - Güncelleme: 11-02-2018 12:00

Suriye’nin diğer bölgelerinde çatışan Esed rejimi güçleri ve YPG’li teröristlerin Türkiye’ye karşı kirli ittifakı, uluslararası haber ajansı Reuters’a verdikleri röportajlarla, bu sefer de kendi ağızlarından doğrulandı.

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’na başlamasıyla birlikte, Afrin’i kontrol eden YPG’li teröristler, Esad yönetiminden askeri destek istese de, bu amaçlarına ulaşamadılar. Ancak Esad rejimi, diğer bölgelerdeki teröristlerin Afrin’e ulaşması için kendi kontrolündeki bölgelerden geçmesine izin veriyor.

AFRİN'DE PYD'YE DESTEK: Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin öncülüğündeki SDG’nin sözcüsü Kino Gabriel, “Afrin’e destek yollamanın farklı yolları olsa da, en temel yol rejimin kontrol ettiği yerden geçiyor. İki taraf da Afrin’e destek yollama konusunda mutabakata vardı” dedi.

Esed rejiminin önemli komutanlarından biri de, isim vermeme şartıyla yine Reuters’a konuşarak, teröristlere yardım ettiklerini doğruladı. YPG’nin kendileriyle ittifaktan başka bir seçeneği olmadığını ifade eden komutan, teröristlerin kendi toprakları üzerinden Afrin’e geçişine ses çıkarmadıklarını da belirtti.

Şu anda YPG’nin kontrol ettiği diğer bölgelerden Afrin’e destek göndermesi için, teröristlerin Halep’te rejimin kontrol ettiği toprakları kullanması gerekiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • ali kartal 11 Şubat 2018 15:16 süriyede herkes herkesi ile savasiyor. bügünkü ortagin yarin düsman bir gün sonra yine dost. Ortalrinin dostu senin düsmanin. borsa gibi oldu savas, her an her sey degisiyor ve yeni strateji planlaniyor.

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