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Teröristler bakın neden kaçmış! İşte PYD'nin acımasız oyunu

Teröristler bakın neden kaçmış! İşte PYD'nin acımasız oyunu

SURİYE 'nin Afrin kentinde TSK'ya karşı büyük bir darbe yiyen PYD/ YPG büyük bir çözülme yaşadı. PYD'nin yaşadığı çözülmenin asıl nedeni ise örgütün üyelerine karşı takındığı acımasız tutum oldu. Güvenlik kaynakları örgütün zorla silah altına aldığı insanları Cinderes, Raco gibi kritik noktalarda ön mevzilerde savaştırmasının PYD/YPG içinde çözülmeye neden olduğunu belirtiyor.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 11:24 - Güncelleme: 20-03-2018 11:24

PYD/YPG Afrin’e 2012 yılında yerleşmişti. Güvenlik kaynaklarının elindeki bilgiye göre Afrin’de hakimiyetini kurmak isteyen örgüt, Kandil’den silahlı 500 terörist göndermişti. Altı yıl boyunca örgüt militanı sayısı giderek artmıştı.

Rakamın yükselmesinde örgütün zorla askere alma politikasının da etkili olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri Zeytindalı harekatı ile 18 Mart’ta son olarak Afrin Merkezi’ne girerek bölgedeki PYD/YPG’nin altı yıllık esaretine son vermiş oldu.

Merak edilen konu, terör örgütü üyelerinin Afrin’den nasıl ve neden kaçmak zorunda kaldıkları, nereye gittikleri.Teröristlerin neden kaçtığı ortaya çıktı

NASIL VE NEDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDILAR?

Güvenlik kaynakları örgütün zorla silah altına aldığı insanları Cinderes, Raco gibi kritik noktalarda ön mevzilerde savaştırmasının PYD/YPG içinde çözülmeye neden olduğunu belirtiyor.

KANDİL'DEN ÖLENE KADAR KALIN TALİMATI

Yani örgütte ilk çözülme Cinderes, Raco gibi kritik alanlardaki TSK ve ÖSO başarısı ile başladı. 18 Mart’tan yaklaşık on gün önce bu çözülmeye karşı Kandil’in “ölene kadar mevzilerde kalın” talimatı vardı. Üstelik güvenlik kaynaklarına ulaşan bilgiye göre, yine Kandil’in talimatıyla kaçmaya kalkışanlara yönelik “örgüt için infaz” uygulanmaya başlandı. Bu Afrin’de PYD/ YPG çözülmesini de hızla artırdı.

5 BİN TERÖRİST MENBİÇ'E KAÇTI

Edinilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarısı, tüm stratejik tepelerin ele geçirilerek, Afrin merkezin tam bir kıskaç altına alınmasının ardından Kandil terör örgütü unsurlarına “kaçın” talimatını verdi. 18 Mart’tan yaklaşık 6 gün önce başlayan çıkış son üç günde daha da yoğunlaştı. 4 bin ila 5 bin arasındaki terör örgütü üyelerinin Telrifat ve Halep üzerinden Menbiç’e geçtiği bilgisi var. Kaynaklar Menbiç ile Fırat’ın doğusu arasındaki geçişkenliğe dikkat çekiyorlar. Afrin’den gelenler dışında Menbiç’te de 1500 kadar terörist bulunduğu bilgisi veriliyor.

PYD ŞEHİR SAVAŞINI GÖZE ALAMADI

Ankara’da Afrin harekatıyla önemli bir aşama kaydedildiği belirtiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’nun başarılı harekatıyla 2012 yılından beri örgütün elinde tuttuğu Afrin’den kaçmak zorunda kalmasına dikkat çekiliyor. “YPG/PYD şehir savaşını göze alamadı “ tespiti yapılıyor. Terör koridorunun kırılması, Türkiye’nin sınırlarının bir bölümünü terör tehdidinden arındırmış olması da harekatın önemli sonuçları olarak sıralanıyor.

ÖRGÜTÜN HAİN PLANINA DARBE

Kaynakların dikkat çektiği bir başka önemli bilgi ise, örgütün turizm sezonuna yönelik eylem planına ilişkin. Güvenlik yetkililerinin verdiği bilgiye göre örgüt Amanos üzerinden turizm sezonunu baltalamaya yönelik eylem planlıyordu. Afrin’in temizlenmesi ile terör örgütünün Amanos bağlantısı da kesilmiş oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Mart 2018 11:51 menbiç derhal girilsin, geciktirilmesin. abd ve rusyaya çıkın deyin. çıkan çıkar çıkmayan hedef olur. bu kadar basit.

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