Teröristbaşı vuruldu DNA'sı alındı! ABD ağzı açık izledi...

Mehmetçik, terör örgütü elebaşını imha etme senaryosunu çalıştı. Seyir halindeki bir aracı bombalayan birliklerin, terörist cesedinden numune alıp DNA testi yapışını Amerikalılar da dikkatle izledi.

ANADOLU Ankası-2018 Tatbikatı’nda Mehmetçik, terör örgütü elebaşını imha etme senaryosunu çalıştı. Seyir halindeki bir aracı bombalayan birliklerin, terörist cesedinden numune alıp DNA testi yapışını Amerikalılar da dikkatle izledi. Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan ordu birliklerinin de katıldığı tatbikatta savaş uçakları 101 sorti uçuş gerçekleştirdi. 26 Haziran'da başlayan Uluslararası Anadolu Ankası-2018 Tatbikatı yarın sona erecek. Twitter

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Konya Atış Sahası'nda icra edilen tatbikatı 3. Ana Jet Üssü Harekât Komutanı Albay Mete Kuş yönetiyor. Sınır ötesi terörle mücadele operasyonları için bir deneme laboratuvarı işlevi gören tatbikat, 61 saat gündüz, 40 saat da gece ortamında yapıldı. Twitter

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Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan ordu birliklerinin de katıldığı tatbikatta savaş uçakları 101 sorti uçuş gerçekleştirdi. Twitter

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