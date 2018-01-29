  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Teröre desteğin sembolü olmuştu: İşte son hali!

Teröre desteğin sembolü olmuştu: İşte son hali!

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK denetimindeki Suriye'nin Telabyad kentine PYD/YPG flamaları asıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-01-2018 19:04 - Güncelleme: 29-01-2018 00:04

Terör örgütü PYD, Telabyat gümrük binasına beş flama birden astı. İki gün öncesinde gümrük binasında temizlik yapan terör örgütü üyeleri, Afrin'deki Burseya dağının düştüğü bugün de aynı noktaya beş flama astı.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad ilçesine, terör örgütü PYD ve YPG'yi temsil eden beş farklı flama astı.

UZUN SÜREDİR GÖRÜLMEYEN HAREKETLİLİK

Telabyat gümrük binası üzerinde görüntülenen terör örgütü üyelerinin, uzun süre sonrasında Telabyad'da görülmeyen hareketlilik içerisinde bulunmaları dikkat çekiyor.

BURSEYA DAĞI'NIN DÜŞMESİNİN HEMEN ARDINDAN ASTILAR

Afrin'de kritik gelişme! O dağ düşürüldü neler oluyor?

Zeytin Dalı harekatının ardından gümrük binasında yaşanan hareketliliğin nedenin ise korunma amaçlı kontrol noktalarının olduğu tahmin edilirken, yeni asılan beş flamanın ise Burseya Dağı'nın düşmesinin hemen ardından çekilmesi dikkat çekti.

Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden de görülen flamalara, bölge halkı tepki gösterdi. Sınır hattında ise güvenlik güçlerince önlem alındı.

EYLÜL AYINDA KALDIRILMIŞLARDI

Flamalar Eylül 2017'de kaldırılmıştı. Söz konusu bölgede bir süredir bayrak ve flama bulunmuyordu.

Önceki hali

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Teröre desteğin sembolü olmuştu: İşte son hali! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Turkiyeli kurt 28 Ocak 2018 23:14 O direklere ne asarsaniz asin sununda size o direklere oturtacak mehmetcik

    CEVAP YAZ 4 7
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat