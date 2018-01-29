Teröre desteğin sembolü olmuştu: İşte son hali!

Terör örgütü PYD, Telabyat gümrük binasına beş flama birden astı. İki gün öncesinde gümrük binasında temizlik yapan terör örgütü üyeleri, Afrin'deki Burseya dağının düştüğü bugün de aynı noktaya beş flama astı.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad ilçesine, terör örgütü PYD ve YPG'yi temsil eden beş farklı flama astı.

UZUN SÜREDİR GÖRÜLMEYEN HAREKETLİLİK

Telabyat gümrük binası üzerinde görüntülenen terör örgütü üyelerinin, uzun süre sonrasında Telabyad'da görülmeyen hareketlilik içerisinde bulunmaları dikkat çekiyor.

BURSEYA DAĞI'NIN DÜŞMESİNİN HEMEN ARDINDAN ASTILAR

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Zeytin Dalı harekatının ardından gümrük binasında yaşanan hareketliliğin nedenin ise korunma amaçlı kontrol noktalarının olduğu tahmin edilirken, yeni asılan beş flamanın ise Burseya Dağı'nın düşmesinin hemen ardından çekilmesi dikkat çekti.

Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden de görülen flamalara, bölge halkı tepki gösterdi. Sınır hattında ise güvenlik güçlerince önlem alındı.

EYLÜL AYINDA KALDIRILMIŞLARDI

Flamalar Eylül 2017'de kaldırılmıştı. Söz konusu bölgede bir süredir bayrak ve flama bulunmuyordu.

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