Terör örgütünün kritik ismi etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, 1 milyon TL ödülle yeşil kategoride yer alan 'Rızgar Gever' kod adlı terörist Müslim Fırtına'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL ödülle 'yeşil kategori'de yer alan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu 'Rızgar Gever' kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlenmiștir."
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