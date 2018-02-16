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Terör örgütünü İHA ve SİHA endişesi sardı

Terör örgütünü İHA ve SİHA endişesi sardı

Mehmetçiğin kuşattığı Cinderes kasabasında teröristler İHA'ların görüntü almaması için sürekli lastik yakıyor. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 22:14 - Güncelleme: 16-02-2018 22:14

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki Cinderes kasabasında bulunan terör örgütü PKK/YPG-PYD hedeflerine adım adım yaklaşırken bugün kasabadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 28. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO, Afrin'deki ilerleyişini sürdürdü. Hatay'ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü hedeflerini vurmaya devam ediyor.

3 koldan ablukaya alınan Cinderes kasabasında yer alan terör örgütü mevzileri an be an gözetleniyor. Teröristler İHA'ların görüntü almaması için sürekli olarak lastik yakmaya başladı. Kasabadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor.

Kısa süre önce İHA tarafından Cinderes'te Türkiye'ye top atışı yapan teröristler görüntülenmiş, YPG'lilerin girdiği karargah havaya uçurulmuştu. 

CİNDERES NEDEN ÖNEMLİ?

Cinderes, Afrin merkezi için de kritik konumda. Cinderes çevresinde köylerin ele geçirilmesinden sonra kent merkezine giden kritik konumdaki yolların büyük ölçüde TSK ve ÖSO kontrolünde olduğu bildiriliyor. Teröristler ise Cinderes'te tahkimat ve yığınak yapıyor.

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