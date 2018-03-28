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Terör örgütü Suriye'de bu kez de parti kurdu

Terör örgütü Suriye'de bu kez de parti kurdu

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG tarafından kurulduğu iddia edilen ‘Suriye Gelecek Partisi' ABD yönetiminden destek buldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, kurulan partiyi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 00:05 - Güncelleme: 28-03-2018 00:05

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de terör örgütü PYD/YPG tarafından kurulduğu iddia edilen partinin, çoklu etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin yapısını temsil ettiğini düşündüklerini söyledi.

Sözcü Nauert, basın brifinginde Suriye’de son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Ankara ile Moskova’nın Tel Rıfat’ın TSK kontrolüne bırakılması karşılığında Rusya’nın da İdlib’e gelmesi konusunda bir anlaşma yaptığına dair iddiaları içeren haberler Nauert’e hatırlatıldı.

Nauert önce söz konusu haberleri görmediğini kaydetti. Rusya’nın Suriye içinde alan takası yapmasını ABD’nin nasıl değerlendirildiği yeniden sorulunca Nauert şunları söyledi:

"Suriye Rusya’ya değil Suriye halkına ait. Putin’in kendilerine kalıcı askeri üsler kazandıracak bir Suriye tasarlamanın peşinde olduğunu biliyoruz. Orada kalmak istediklerini biliyoruz ama biz Suriye’nin yeniden Suriyelilere ait olduğunu görmek istiyoruz."

SURİYE'DE TERÖR ODAKLI PARTİ İDDİASI

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından kurulduğu iddia edilen yeni parti ‘Suriye Gelecek Partisi’ de Nauert’in gündemindeydi. Nauert, Suriye’de BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı Suriye’nin geleceği için siyasi müzakere sürecini öngören kararına saygı duyan her siyasi partiyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Nauert, ‘Suriye’deki korkunç durumdan çıkışı askeri değil siyasi çözümde gören bütün grupları elbette destekleriz’ dedi. ‘Suriye Gelecek Partisi size göre YPG/PYD’nin bir parçası mıdır?’ sorusu üzerine Nauert, yeni partinin çoklu bir etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin yapısını temsil ettiğini düşündüklerini dile getirdi.

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