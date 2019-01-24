Terör örgütü PYG sokağa çıkma yasağı başlattı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, örgüt Rakka iline bağlı Mansura beldesine terörist takviyesi yaptı.
Örgüt, 72 saat boyunca sokağa çıkmayı yasakladı ve ihlal edenleri cezalandırmakla tehdit etti.
YPG/PKK, dün Mansura'da Ebu Hamis aşiretinden bir sivili öldürmüştü.
Olayın ardından sivili öldüren teröristler beldeden kaçmış, aşiret üyeleri de örgütün beldede yuvalandığı bazı noktaları ateşe vermiş ve gösteriler düzenlemişti.
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