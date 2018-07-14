Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist yakalandı

Van'ın Erciş ilçesindeki operasyonda PKK'lı bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erciş ilçesi Kuruçam Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Özgür Kara" operasyonunda bir bölücü terör örgütü mensubunun sağ olarak yakalandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, yakalanan teröriste ait M-16 piyade tüfeği, AK-47 piyade tüfeği, tabanca, 4 el bombası, lazer pointer, silah üstü dürbün, GSM tespit cihazı, büyük telsiz, dürbün, fotoğraf makinesi, güneş paneli, şemsiye, 5 bin 100 ABD doları ve 500 lira, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiği vurgulandı.