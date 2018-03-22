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Terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, örgütün akaryakıt kaçakçılığında kullandığı depolama tankerleri ve boru hatları imha edildi.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 18:36 - Güncelleme: 22-03-2018 18:36

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, örgütün akaryakıt kaçakçılığında kullandığı depolama tankerleri ve boru hatları imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

BORU HATLARI İMHA EDİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kani Rash ve Nahal Tepe bölgelerinde tespit edilen, terör örgütü tarafından yönetilen akaryakıt kaçaklığında kullanılan depolama tankerleri ve boru hatları imha edildi.

Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 12 gündür devam eden operasyonlarda şu ana kadar 50 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait 15 mağara ve 30 barınak da imha edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • memet 22 Mart 2018 19:32 yaşayın aslanlarım ellerinize sağlık.aman ha iyi çocuklar olmasın.dikkat edin piknik yapmasınlar.yürüyün aslanlarım türk milleti ve reis sizinle beraber.yeterki şehit vermeyelim.

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