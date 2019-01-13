Terör örgütü HTŞ'ye şafak operasyonu! 300 polis katıldı

Adana merkezli Ankara ve İstanbul'da El-Kaide’nin Suriye’deki yapılanması “Heyet Tahrir Şam” (HTŞ) terör örgütüne eleman kazandıran bir gruba eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye'de ilk kez terör örgütü El-Kaide’nin Suriye’deki yapılanması olarak faaliyet gösteren “Heyet Tahrir Şam” (HTŞ) terör örgütüne eleman kazandıran ve lojistik destek sağlayan bir grubun olduğu belirlendi. Twitter

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Polis zanlıları yakalamak için şafak vakti operasyon başlattı. Aralarında özel harekatında olduğu 300 polisle ekipler Adana merkezli Ankara ve İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Twitter

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Baskında Fukara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fukara-Der) Genel Başkanı Hasan Süslü ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerine özel harekat polisleri tek tek girdi. Twitter

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