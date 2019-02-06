Terör örgütü elebaşı İlham Ahmed Kongre'de Trump ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Birliğin Durumu” konuşmasına konuşmayı dinlemek üzere Temsilciler Meclisi’ne davet edilen konukların listesi de belli oldu. Davet edilenler arasında son günlerde başkent Washington’da Amerikalı yetkililerle temaslarda bulunan Suriye Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi’nin Eş Başkanı İlham Ahmed de var.

​Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden Tulsi Gabbard, İlham Ahmed’in kendisinin davetlisi olarak Temsilciler Meclisi’nde olacağını Twitter hesabından duyurdu. Tulsi Gabbard, İlham Ahmed için “Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelede bir lider ve barışın güçlü savunucularından biri” ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE AYAKÜSTÜ SOHBET

Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed, ABD basınına da yansıyan bilgilere göre, başkent Washington’da Başkan Donald Trump’la ayaküstü bir sohbet dahil olmak üzere Amerikalı Kongre üyeleri ve Trump yönetiminden yetkililerle görüştü. Gündemde Trump yönetiminin Suriye’den çekilme planı vardı.

ÇEKİLMEYİ YAVAŞLATIN ÇAĞRISI

İlham Ahmed, Washington temasları sırasında Amerikan senatörleriyle de görüşmüştü. Bir grup senatörle basına kapalı görüşme gerçekleştiren PKK elebaşı, temas kurduğu kişilerden Demokrat Parti Senatörü Chris Van Hollen ile fotoğraf da çektirdi. Daha sonra, davetli olduğu forumda konuşmak üzere Orta Doğu Enstitüsü'nün (The Middle East Institute) yolunu tutan İlham Ahmed, buradaki açıklamasında, "Daha iyi çalışılmış bir plan için Trump yönetiminden ABD askerlerinin çekilmesini yavaşlatmasını istedik. ABD'yi daha uzun süreli bir çekilme stratejisine ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TAMPON BÖLGE İTİRAZI

Ahmed, "Türk güçlerinin bulunacağı 32 km'lik bir güvenli bölge planını reddediyoruz. Ancak Türk güçlerinden arındırılmış BM gözetiminde bir güvenli bölge kurulması fikrine açığız" diye konuştu.