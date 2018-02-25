Terör kampı ele geçirildi o anlar saniye saniye kaydedildi

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyü yakınlarında ÖSO ve YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmaların ardından ÖSO birlikleri ele geçirdiği ve teröristlerin silahlı eğitim kampı olarak kullandığı alana girdi.
Kamp alanında, teröristlerin, üzerine örgüt elebaşı "Apo" adını yazdıkları bir kayanın üst kısmını insan başı şeklinde yontmaya çalışarak, elebaşının yüzünü kabartma halinde resmettikleri dikkati çekti.
ÖSO güçleri, kampın ele geçirilmesinin ardından kayada yüzün resmedildiği bölümü tahrip ederken, barınaklarda örgüte ait çok sayıda flama ve doküman buldu. ÖSO güçleri ve terör örgütü mensupları arasındaki sıcak çatışma anları saniye saniye görüntülendi. İşte o anlar...
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