Terör kampı ele geçirildi o anlar saniye saniye kaydedildi

ÖSO güçleri, kampın ele geçirilmesinin ardından kayada yüzün resmedildiği bölümü tahrip ederken, barınaklarda örgüte ait çok sayıda flama ve doküman buldu. ÖSO güçleri ve terör örgütü mensupları arasındaki sıcak çatışma anları saniye saniye görüntülendi. İşte o anlar...

