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Terör alışverişi! IŞİD ile PKK kardeş çıktı!

Terör alışverişi! IŞİD ile PKK kardeş çıktı!

İstanbul’da bomba yüklü araçla katliam yapmayı planlayan IŞİD’lilerin silahları Gaziosmanpaşa’da bir eylem sırasında kalabalığın üstüne atmak istediği bomba elinde patlayan PKK’lı bir teröristten aldığı belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2018 09:26 - Güncelleme: 07-01-2018 10:26

CUMHURİYET Bayramı etkinliklerine bir gün kala İstanbul Bayrampaşa’da bir AVM otoparkında bomba ve silah yüklü araç ve motosikletle yakalanan ikisi kadın, dört DAEŞ’li teröristin saldırıda kullanacakları silahları PKK’dan aldıkları ortaya çıktı. Saldırı arifesinde yakalanan ve kullanacakları bomba düzeneklerini iki ayrı evde kendilerinin yaptığı tespit edilen dört teröristin, olayda kullanacakları silahları temin ettiği PKK’lının ise “hendek eylemleri” sırasında Gaziosmanpaşa’da kalabalığın üzerine el yapımı patlayıcı atarken bomba elinde patlayan kişi olduğu öğrenildi.

EVİ BİLEREK YAKMIŞLAR

İstanbul’da geçtiğimiz 27 Ekim gecesi, Esenyurt ve  Arnavutköy ilçelerinde bulunan iki evde yarım saat arayla patlamalar meydana gelmiş, patlamaların ardından çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, evlerde tüp ve benzin bidonları bulunca polise haber vermişti. 

Her iki evin de bomba yapımında kullanıldığını ve ardından iz bırakmamak için patlatılıp yakılmaya çalışıldığını tespit eden  polis, gece yarısı başlattığı çalışmalarda ise önce evleri kiralayan ve oturan şahısların kimliğine, ardından da kamera takip sistemiyle eşkallerine ulaşıp nefes kesen bir takip başlatmıştı. Patlama ve yangınların yaşandığı evlerin etrafında bulunan güvenlik kameraları üzerinde yapılan incelemede, kimlik ve eşkalleri belirlenen ikisi kadın, dört kişinin, evin birinden bir otomobile, diğer evden ise bir motosiklete kutu ve çantalarla malzemeler yüklediğini tespit edip, sabaha karşı plakalarını belirlediği otomobil ile motosikletin izine ise Bayrampaşa ve Esenler’de ulaşmıştı.

On iki saatlik nefes kesen teknik takibin ardından akşam saatlerinde plakaları belirlenen motosiklet ve otomobilin peş peşe Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezine girdiğini belirleyen ekipler, yıldırım hızıyla operasyon başlatmış ve kimlikleri belirlenen Sezgen ve Mücahit Şahin çiftiyle Hatice ve Can Yenil çiftini alışveriş merkezinin otoparkında yakalamıştı.

56 BOMBA DÜZENEĞİ

Alışveriş merkezinin otoparkına sepetinde canlı bomba yelekleri, iki silah ve bomba düzenekleri bulunan bir motosikletle giren Mücahit Şahin, eşi Sezgen Şahin’i operasyon sırasında motosiklet üzerinde bırakıp kaçmaya çalışırken vurularak yakalanmıştı. AVM otoparkına bagajı bomba yüklü otomobille giren Can Yenil ise polise direnmeden eşi Hatice Yenil ile birlikte yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Motosiklet ve otomobilin üzerinde ve içerisinde inceleme yapan ekipler, 56 bomba düzeneği, 67 bomba kalıbı, dört canlı bomba yeleği ile iki adet Sig Sauer silah ele geçirmişti. AVM emanetine dört mikrodalga fırın içerisinde bomba bıraktıkları da belirlenen teröristlerin, dört ayrı noktada üç aşamalı bir katliam gerçekleştireceği belirlenmişti.

POLİS İZİNİ SÜRDÜ

İstanbul TEM Şube’de sorgulanıp sevk edildikleri mahkemece tutuklanan ikisi kadın dört teröristin itiraf edip en ince ayrıntısına kadar anlattıkları katliam planında, bombaların daha önce örgüt kamplarında eğitim alan Can Yenil isimli teröristin tarifiyle dört terörist katılımıyla yapıldığı, malzeme ve silahların ise Mücahit Şahin tarafından temin edildiği tespit edilmişti.

Soruşturmayı derinleştiren TEM ekipleri, tüpten kimysal maddeye, benzinden gübre olarak kullanılan amonyum nitrata kadar ele geçen malzemelerin Mücahit Şahin tarafından nereden nasıl temin edildiğini araştırırken, ele geçen iki silahın da izini sürdü.

PKK'LI BİRİNDEN ALDIM

Silahları kendisinin temin ettiğini ve Gaziosmanpaşa’da Ferhat Kahraman isimli bir tanıdığı vasıtasıyla Abdulmenaf Ubin isimli bir PKK’lıdan aldığını ifade eden DAEŞ teröristi Şahin’in verdiği bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler, aracı Kahraman’ı kısa sürede yakalayıp gözaltın alırken Ubin’in izine ise geçtiğimiz aralık ayında ulaştı. Kardeşinin Başakşehir’de kahve işlettiği belirlenen Ubin, bir aylık sıkı takibin ardından geçtiğimiz hafta Gaziosmanpaşa’da yakalandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • SADAT 07 Ocak 2018 10:43 Ümit Özdağ, "Son 23 ay içerisinde 2 milyon 300 bin yivsiz tüfek ve tabanca için ruhsat verildi. Bakanlığın rakamı, çılgın bir silahlanma. Hatta Jandarmaya yapılan suç duyuruları da var. " dedi.

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