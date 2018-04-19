Terlik ve pijamasıyla firar etmişti! Adnan Oktar'a büyük şok

Adnan Oktar'ın ayağında terlik ve pijamaları ile firar ettikten sonra açıklamalarıyla gündem yaratan güzel kediciklerinden Ceylan Özgül cephesinden yeni gelişmeler var. Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçmış ve Oktar ile ilgili bir çok iddialarda bulunmuştu. Adnan Oktar cephesinden de Ceylan Özgül'e yönelik sert açıklamalar ve suçlamalarda bulunulmuştu. Konuyla ilgili son gelişme ise Ceylan Özgül cephesinden geldi. Mahkemeye başvuran Özgül, Adnan Oktar ve ekibi hakkında şikayetçi oldu.