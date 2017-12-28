Terk edilen bebeğin annesi göbek bağından bulundu!

SİVAS'ta Altuntabak Mahallesi Şenlik Sokak'ta, Afgan uyruklu bir aileye ait müstakil evin girişinde, battaniyeye sarılı halde terk edilmiş, göbeği iple bağlı 1 günlük bebek bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu.

Afgan ailelerin yaygın olarak bebeklerinin göbeğini iple bağladığını tespit eden polis ekipleri, annenin Afgan uyruklu olabileceğini tahmin ederek çalışmalarını bu yönde sürdürdü.

Bölgedeki Afganlıların yaşadığı yaklaşık 300 evi kontrol eden ve civarda yer alan çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, bebeğin annesinin 36 yaşındaki Afgan uyruklu S.F. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.F'nin ifadesinde, gayrimeşru ilişki sonucu hamile kaldığını, doğurduğu kız bebeği kendisine göre maddi durumu iyi olan Afgan ailenin bahçesine bıraktığını söylediği öğrenildi.

BEBEK SEVGİ EVLERİ'NE TESLİM EDİLDİ

Numune Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan bebek, Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince hastaneden teslim alınarak Sevgi Evleri'ne götürüldü.

Altuntabak Mahallesi'nde yaşayan bir Afgan aile, evlerinin kapısının önünde terk edilmiş bebek bulmuş, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri soğuk havadan etkilenerek üşüyen ve yağmurdan ıslanan bebeği, Numune Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Ağırlığı 3 kilo 250 gram olan bebek, göbeği iple bağlandığı için tetanostan korumak için müdahaleler yapılmış ve göbek kordonu temizlenmişti.