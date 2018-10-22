  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Terim'in Schalke planı hazır! İşte kafasındaki 11

Terim'in Schalke planı hazır! İşte kafasındaki 11

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke maçı öncesi Fernando, Feghouli ve Onyekuru sakat, 3 oyuncunun da kritik 90 dakikaya yetişmesi imkansız gözüküyor ancak Fatih hocanın planı hazır.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-10-2018 10:11 - Güncelleme: 22-10-2018 10:11

Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Bursaspor mücadelesinde yitirilen 2 puandan ziyade Galatasaray’ın 3 oyuncusunu kaybetmesi, moralleri daha çok bozmuştu. Arka adalesinde zorlanma tespit edilen Fernando ve Feghouli’den kötü haber geldi. 2 yıldız da yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Kasığından problem yaşayan Serdar Aziz’in duruma ise diğer isimlere göre daha parlak. Başarılı stoper, çarşamba günkü Schalke 04 mücadelesine yetiştirilmeye çalışılacak. Milli arada sakatlanan Onyekuru ile daha önce ayak parmağı kırılan Emre Akbaba da Şampiyonlar Ligi maçından yoklar.

KAFASINDAKİ 11'İ BELİRLEDİ
Galatasaray’da eksiklerin fazlalığına rağmen teknik direktör Fatih Terim, Devler Ligi’nde zaferi getirecek 11’i şimdiden belirledi. “Biz asla mazaret üretmeyiz. Sahaya 11 kişi çıktıktan sonra eksik değiliz” diyen İmparator, savunma beklerinde Linnes ile Nagatomo’yu görevlendirecek. Stoperde Maicon’un yeri garanti. Yetişirse Serdar Aziz oynayacak, yetişmezse forma Ozan Kabak’ın.

DONK-NDİAYE İKİLİSİNE GÖREV
Orta alanda cezası biten Badou Ndiaye ile Ryan Donk’u oynatacak Fatih hoca, sağda Sinan Gümüş solda Rodrigues ile maça başlamayı planlıyor. Forvet arkasında Belhanda ileri uçta ise Eren’in forma giymesi bekleniyor. Fatih Terim, yıldızların sakatlığında Yunus Akgün, Muğdat gibi isimleri ise kulübe kozu olarak bu mücadeleye hazırlıyor.


 
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Terim'in Schalke planı hazır! İşte kafasındaki 11 haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro