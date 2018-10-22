Terim'in Schalke planı hazır! İşte kafasındaki 11

Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Bursaspor mücadelesinde yitirilen 2 puandan ziyade Galatasaray’ın 3 oyuncusunu kaybetmesi, moralleri daha çok bozmuştu. Arka adalesinde zorlanma tespit edilen Fernando ve Feghouli’den kötü haber geldi. 2 yıldız da yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Kasığından problem yaşayan Serdar Aziz’in duruma ise diğer isimlere göre daha parlak. Başarılı stoper, çarşamba günkü Schalke 04 mücadelesine yetiştirilmeye çalışılacak. Milli arada sakatlanan Onyekuru ile daha önce ayak parmağı kırılan Emre Akbaba da Şampiyonlar Ligi maçından yoklar.

KAFASINDAKİ 11'İ BELİRLEDİ

Galatasaray’da eksiklerin fazlalığına rağmen teknik direktör Fatih Terim, Devler Ligi’nde zaferi getirecek 11’i şimdiden belirledi. “Biz asla mazaret üretmeyiz. Sahaya 11 kişi çıktıktan sonra eksik değiliz” diyen İmparator, savunma beklerinde Linnes ile Nagatomo’yu görevlendirecek. Stoperde Maicon’un yeri garanti. Yetişirse Serdar Aziz oynayacak, yetişmezse forma Ozan Kabak’ın.

DONK-NDİAYE İKİLİSİNE GÖREV

Orta alanda cezası biten Badou Ndiaye ile Ryan Donk’u oynatacak Fatih hoca, sağda Sinan Gümüş solda Rodrigues ile maça başlamayı planlıyor. Forvet arkasında Belhanda ileri uçta ise Eren’in forma giymesi bekleniyor. Fatih Terim, yıldızların sakatlığında Yunus Akgün, Muğdat gibi isimleri ise kulübe kozu olarak bu mücadeleye hazırlıyor.





