Terim'in prensi yuvadan uçuyor! Transferde sıcak gelişme

Daha önce Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın, Younes Belhanda'ya talip olduğu ortaya çıktı! Faslı yıldızın ise gelen maaş teklifinden memnun olmadığı öne sürüldü.

Devre arasında Garry Rodrigues'i Slaven Bilic'in çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'a satan, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yollarını ayırmaya hazırlanan kadrosunu ise Brezilyalı savunmacı Marcao ve milli sol bek Emre Taşdemir'le güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Younes Belhanda konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



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Bip Spor'un haberine göre, Garry Rodrigues'i transfer eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'ın Galatasaray'a 7 milyon Euro'luk teklif yaptığı Faslı oyuncu, kendisine gelen maaş teklifinden memnun olmadı. Galatasaray'dan bonuslarla birlikte yaklaşık yıllık 4 milyon Euro garanti ücret alan Belhanda'nın Al Ittihad'ın da aynı ücreti vereceğini belirtmesi üzerine, menajerine "Aynı ücreti alacaksam, Galatasaray'dan niye ayrılayım?" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü. Twitter

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Haberde Faslı yıldızın bu şartlarda sarı-kırmızılı takımda kalacağını ifade ettiği kaydedildi. Twitter

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